Auba o predsjedniku Borussije: Kakav ste klaun, uzeli ste lovu

Arsenal je treći put zaredom u Europskoj ligi, dok momčad sa Signal Iduna Parka opet igra u Ligi prvaka. Bivši miljenik 'žutog zida' Pierre-Emerick Aubameyang (30) sad je napadač 'topnika', a o njegovom odlasku iz Borussije progovorio je i predsjednik njemačkog kluba Hans-Joachim Watzke.

Foto: Darren Staples/Press Association/PIXSELL

- Neki odlaze u novi klub zbog novca, a tamo neće igrati Ligu prvaka godinama. Aubameyangu će vjerojatno biti toplo oko srca kad pogleda na bankovni račun, ali srijedom će biti tužan jer će Ligu prvaka samo moći gledati na televiziji - rekao je predsjednik Borussije Dortmund.

Prošlog je ljeta Gabonac prešao u Arsenal za 63,75 milijuna eura i to nakon što je u siječnju tri puta bio kažnjen od kluba iz Dortmunda zbog pokušaja forsiranja transfera. Od dolaska u London, Auba je u 73 utakmice zabio 49 golova i podijelio 12 asistencija te nije baš najbolje primio poruku predsjednika svog bivšeg kluba te se oglasio na Twitteru.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽