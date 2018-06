Auf Wiedersehen! Šampionsko prokletstvo stiglo je Njemačku

Nikad, ali baš nikad u povijesti nogometa to se nije dogodilo. Nikad Njemačka nije išla doma nakon prve faze natjecanja po skupinama. Samo su jednom, na Mundijalu 1938. u Francuskoj, četverostruki svjetski prvaci i aktualni branitelji naslova ispali u početnoj fazi, ali tad se igrala izravno osmina finala. Još od 1982. uvijek su najmanje u četvrtfinalu SP-a.

I kad pate, i kad je suparnik bolji, opet se najčešće na kraju nekako izvuku. Znate već onu Garyja Linekera: "Nogomet je igra s 11 igrača... u kojoj uvijek na kraju pobijedi Njemačka."

E, pa ne baš uvijek... Ovoga puta sustiglo ih je 'šampionsko prokletstvo'.

Naime, čak četiri od zadnjih pet svjetskih prvaka ispali su u skupini kao branitelji naslova: Francuska 2002., Italija 2010., Španjolska 2014. i sad Njemačka. Elf je, ruku na srce, ispao potpuno zasluženo.

Od prve utakmice s Meksikom bila je to neprepoznatljiva Njemačka Joachima Löwa. Nešto nije valjalo od starta, Lozano i ostali meksički brzanci bušili su ih njihovu kao puding mekanu obranu, barem pet-šest čistih kontri prodao im je Meksiko i uspio zabiti jednu, onu Lozana u 35. minuti.

Došla je druga utakmica i svi su mislili - evo sad će bez problema srediti Šveđane, ipak su oni aktualni svjetski prvaci i skupa s Brazilcima glavni favoriti za naslov prvaka. Ali vraga, opet ista priča - kontra na kontru odlične Švedske, koja je - usput budi rečeno - eliminirala i Italiju, sve dok Toivonen nije prekrasno lobao Neuera za 1-0.

Sudac Szymon Marciniak potom im je, skupa s VAR-om progledao kroz prste nakon evidentnog penala za Švedsku koji nije dosuđen, a Njemačkoj je to dovoljno da se vrati. Najprije Reus za 1-1 a onda čarobni gol Tonyja Kroosa za 2-1 točno 18 sekundi prije kraja, u 95. minuti. To je to, rekli su svi, to je Njemačka. Opet su se spasili.

No ova Njemačka je nešto drugo. Pokazalo se, potpuno neočekivano, ovaj Elf je div od papira kojeg su Južnokorejci potrgali u komadiće. Niti 75 posto posjeda lopte, niti igra s četiri napadača u zadnjih pola sata, niti šanse Goretzke, Hummelsa, Kroosa i Özila. Ma ni 28 udaraca na gol Južne Koreje... Ništa od toga nije bilo dovoljno da zabiju gol odličnom Cho Hyun-Woou.

A onda su Kim Young-Gwon - koji je u zadnje dvije sezone zabio nula golova za kineski Guangzhou Evergrande - te fantastični Tottenhamov as Son Heung-Min bacili 82 milijuna Nijemaca u očaj i okrenuli cijelu povijest nogometa naglavačke, pa i onu čuvenu Linekerovu izjavu.

To je nogomet - igra u kojoj možeš imati 72 udarca na gol u tri utakmice, skoro triput više od suparnika, a ipak otići doma kao Nijemci sada, i da to bude potpuno zasluženo.

Auf Wiedersehen, Njemačka.

U naš dio ždrijeba umjesto njih dolazi Švedska, s kojom se ne možemo sastati prije polufinala.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.