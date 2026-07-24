Australac je igrao nokaut fazu Svjetskog prvenstva pa na kokainu divljao po Sydneyju

Australski nogometaš koji je s "klokanima" bio na Svjetskom prvenstvu, Cristian Volpato (22), uhvaćen je kako nadrogiran vozi automobil ulicama Sydneyja. Navodno je bio na kokainu, a policija ga je zaustavila dva puta iste noći. Volpato je igrač Sassuola, ali klub se još nije oglasio povodom toga.

Prema priopćenju policije savezne države Novi Južni Wales, 22-godišnji nogometaš zaustavljen je u četvrtak oko 23:05 po lokalnom vremenu na mostu Anzac dok je vozio BMW brzinom između 86 i 94 km/h u zoni u kojoj je ograničenje 60 km/h. Tada je podvrgnut alkotestu, ali nije ništa "napuhao".

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Dva sata kasnije policija ga je ponovno zaustavila, ovoga puta nakon što je vozio 109 km/h na istoj dionici ceste s ograničenjem od 60 km/h. Tijekom tog zaustavljanja Volpato je, prema navodima policije, bio pozitivan na kokain na preliminarnom testu na droge.

Zbog prekoračenja brzine uručen mu je prekršajni nalog, a međunarodna vozačka dozvola suspendirana mu je na šest mjeseci, što znači da u tom razdoblju ne smije upravljati vozilima u Novom Južnom Walesu. Policija je dodala kako je uzet i dodatni uzorak sline koji će biti podvrgnut laboratorijskoj analizi te da se istraga nastavlja.

Volpato je ovog ljeta nastupio za Australiju na Svjetskom prvenstvu te je odigrao tri od četiri utakmice reprezentacije. Australci su natjecanje završili u šesnaestini finala, gdje su nakon izvođenja jedanaesteraca ispali od Egipta.

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Iako je ranije nastupao za mlađe reprezentacije Italije, u svibnju je promijenio sportsko državljanstvo i odlučio predstavljati Australiju, neposredno prije objave popisa putnika za Svjetsko prvenstvo. Član Sassuola je od 2023. godine, a prošle sezone upisao je 24 nastupa u Serie A te pomogao klubu da prvenstvo završi na 11. mjestu.

Australski nogometni savez priopćio je da je u kontaktu s igračem te da će mu pružati podršku tijekom postupka, dok je Udruga profesionalnih nogometaša Australije poručila kako je upoznata sa slučajem i da će također stati uz Volpata.