Australci zapeli nadomak raja: Španjolci u drami ušli u finale

Svjetsko prvenstvo u košarci gotovo svaki dan ponudi neku dramu ili neočekivani ishod. Favoriziranim Španjolcima za pobjedu u polufinalu nad Australcima trebalo je čak 50 minuta odnosno dva produžetka. Slavili su u Pekingu 95-88 (71-71) i u nedjeljnom finalu očekuju pobjednika drugog polufinala između Argentine i Francuske od 14 sati.

Španjolskoj je to tek drugi plasman u finale Mundobasketa nakon 2006., kad su osvojili i jedinu medalju - zlatnu - dok su Australci zapeli u prvom polufinalu na svjetskim smotrama ikad.

Fantastičan je u momčadi prvog finalista bio Marc Gasol s 33 koša, među kojima i nekoliko ključnih u završnici i produžecima. dodao je i šest skokova i četiri asistencije. Double-double učinak imao je Ricky Rubio, udijelio je čak 12 asistencija i zabio 19 poena uz sedam skokova, a Sergio Llull zabio je 17 koševa uz dva skoka i četiri asistencije.

Australce je vukao Patty Mills s 32 koša, tri skoka i dvije asistencije, sjajan je bio i Nic Kay s 18 poena i 11 skokova, dok je Andrew Bogut ubacio 12 i ostao skok kratak do double-doublea.

Foto: KIM KYUNG-HOON

Španjolci su bolje otvorili utakmicu i na krilima Juana Hernangómeza poveli 11-6, a to je bilo i njihovo najveće vodstvo na utakmici. Prije isteka prve četvrtine Australci su poveli, no Sergio Llull u posljednjim sekundama tricom ih je bacio u minimalni zaostatak (22-21).

Podigli su Australci ofenzivu u drugoj dionici i serijom 11-2 odvojili se na 32-24, a na poluvremenu su Španjolci zadržali dohvatljivih pet koševa zaostatka (37-32).

Kad su Australci početkom treće četvrtine otišli na velikih 11 koševa viška, činilo se da se utakmica lomi, ali Llull i Ricky Rubio nisu tako mislili. Španjolska je na ulasku u zadnjih 10 minuta imala -4, Australija je početkom zadnje četvrtine otišla i do osam koševa viška (63-55), a onda - drama.

Foto: Reuters/PIXSELL

Tricama Marca Gasola i Paua Ribasa Španjolci su se na ulasku u zadnje dvije minute sasvim približili, Patty Mills slobodnim bacanjima vratio je pet poena prednosti Australcima, a Llull je promašio tricu. No ni tad nije bilo izgubljeno za Španjolce koji su se koševima Rubija i Gasola približili na -1, a onda i faulom Boguta na Gasolu svega osam sekundi prije kraja poveli preciznim slobodnim bacanjima Pauova mlađeg brata.

Bio je to lagani kontakt, no suci su dosudili prekršaj, a Bogut je to popratio reakcijom u stilu "koliko su vam platili?". Nakon time-outa sjurio se Mills i izborio dva slobodna. Prvo je pogodio, a drugo promašio, a Rubio je u preostale četiri sekunde povukao loptu do centra i promašio tricu s istekom vremena.

Polufinale je moralo u produžetke. Prvi su bolje otvorili Španjolci i Gasolovim poenima odlijepili se na 76-71. No Australci se nisu predali, i oni su napravili seriju 5-0 i izjednačili, a u završnici i poveli Millsovim slobodnim bacanjima. Uzvratio je četiri sekunde prije kraja Gasol, a Matthew Delavedova u preostalom vremenu nije uspio zabiti za pobjedu.

Australci su poveli na početku drugog produžetka pa stali, a Španjolci se ponovno odvojili dvjema tricama Sergija Llulla na 90-82. Bio je to prijeloman trenutak, umorni Australci više nisu mogli hvatati tako debeli minus.

SP u košarci, polufinale:

Španjolska - Australija 95-88** (22-21, 10-16, 19-18, 20-16, 9-9*, 15-18**)