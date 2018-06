Francuze je spašavao golman, Australci fulaju čuda i još gube

Prije dva dana bilo je točno 20 godina od susreta Danske i Francuske na SP-u 1998. Bila je to posljednja utakmica grupne faze, i Danska je držala sudbinu u svojim rukama. Na golu Danaca tada je bio Peter Schmeichel, a istu ulogu danas će imati njegov sin Kasper Schmeichel. Opet je posljednja utakmica i opet Danska ima sve u svojim rukama. Kakva tradicija...

20 years ago to the day I played against France in Denmark's final group game with destiny in our own hands...



On Tuesday @kschmeichel1 will be doing exactly the same, with Denmark in the same position as they were in 1998.



You can do it Denmark #WorldCup #ForDanmark pic.twitter.com/16kOSvYlX7