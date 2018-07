Legenda Premiershipa Bosnich: Moje srce sutra je za Hrvatsku

Došao sam u Rusiju još dok je Australija igrala, a i gledao sam prvu utakmicu hrvatske reprezentacije. Drago mi je što ste došli u polufinale i što ćete igrati upravo protiv Engleske, rekao je legendarni australski golman hrvatskih korijena Mark Bosnich.

Legenda australskog nogometa hrvatskih korijena Mark Bosnich igrao je godinama u Engleskoj, a sada radi kao stručni TV komentator za FOXTV. “Hrvatska je hit Mundijala” Iz Rusije Tomislav Gabelić Objavljuje 24sata u Utorak, 10. srpnja 2018.

Mark korijene vuče iz Hrvatske, ali veliki dio svoje karijere je proveo u Engleskoj gdje je igrao za Aston Vilu, Manchester United i Chelsea. No, bez obzira na period igranja u Engleskoj, on će ipak navijati za Vatrene.

- Moje srce je za Hrvatsku, ali i da Engleska pobijedi neće mi biti previše krivo. Mislim da je Engleska ipak favorit jer su samo u jednoj utakmici igrali produžetke dok je Hrvatska dva puta pobjeđivala nakon penala i zato smatram da su Englezi mali favorit, ali ovo je polufinale i sve je moguće.

Jedna od specijalnosti Bosnicha bila je branjenje penala pa se stoga on dotaknuo i sjajnog Subašića koji je imao nevjerojatnu seriju obranjenih penala na ovom Svjetskom prvenstvu.

- Ja mislim da je Subašić najbolji golman na ovom Svjetskom prvenstvu. On odlično brani penale, a to je pokazao protiv Danske kada je bio najvažniji u momčadi Hrvatske. On daje igračima puno samopouzdanja.

Isto kao i sve, Bosnicha su upozoravali po dolasku u Rusiju zbog mogućih opasnosti, ali on navodi kako do sada nije bilo nikakvih problema te da mu je boravak u Rusiji super.

- Ovdje mi je odlično. Ljudi su super, hrana je super, sve je super. Prije početka Svjetskog prvenstva svi su upozoravali da se pazimo, ali ovdje je sve idealno.

- Volio bih da u finalu budu Hrvatska i Belgija, ali mislim da će ipak tamo biti Francuska i Engleska. Stvarno se nadam da ćete vi biti u finalu i sve vas pozdravljam - zaključio je legendarni golman.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.