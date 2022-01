Objavio je poduže priopćenje kako bi, barem tako kaže, opovrgnuo dezinformacije koje su se pojavile u medijima. No afera oko dolaska Novaka Đokovića (34) u Australiju ni izbliza nije gotova, a mogućnost njegova protjerivanja iz zemlje još nije isključena.

Australski službenici za imigraciju istražuju niz pogrešaka i nelogičnosti oko Đokovićeva testa na korona virus. Odjel za unutarnje poslove pokrenuo je istragu i oko kršenja izolacije u Srbiji, netočne izjave na upitniku prilikom dolaska u Australiji i nedorečenosti oko testa, javlja portal The Age.

POGLEDAJTE VIDEO: Novak na slobodi

Maksimalna kazna zatvora za davanje lažnog iskaza, prema australskome kaznenom zakonu, iznosi pet godina. A prijeti mu kazna i u Srbiji.

Radi se o tome da je Novak na upitniku po dolasku u Melbourne prošli četvrtak označio kako nije nigdje putovao posljednjih 14 dana, a krajem prosinca bio je u Španjolskoj. On je u priopćenju priznao grešku i rekao da je za njega to označavao netko iz tima, a ne on.

Australci istražuju i moguću manipulaciju testom na korona virus, o čemu je pisao i Der Spiegel, zbog vremena i rezultata.

- Ako ste pozitivni, morate biti u izolaciji. Ne znam kad je dobio rezultatt, kad je vidio, postoji neka siva zona. Jedini odgovor može dati Novak - rekla je srpska premijerka Ana Brnabić.

Novak je u priopćenju napisao kako je informaciju o pozitivnom PCR testu dobio dan nakon što je on prvotno objavljen, i to nakon što se družio s mladim beogradskim tenisačima i pozirao bez maske. A dan poslije je, znajući da je zaražen, išao na intervju i snimanje za francuski list L'Equipe.

Ministar za imigraciju Alex Hawke ima diskrecijsko pravo uskratiti vizu najboljem srpskom tenisaču i zbog toga što preboljenje covida u zadnjih šest mjeseci nije uvjet za ulazak u Australiju, na što se Đoković pozvao.

Novak je priopćio kako je informacije iz priopćenja dostavio i ministarstvu, a oni su rekli kako će im sad trebati određeno vrijeme da sve analiziraju i donesu odluku.

Odvjetnici tenisača podnijeli su dokumente koji idu u prilog tvrdnji da je preboljenje covida uvjet za medicinsko izuzeće. Pozvali su se na neke novinske članke.

Neki australski članovi parlamenta pozvali su vladu premijera Scotta Morrisona da hitno donese odluku, ali izvori iz ministarstva kažu da žele propisno odraditi cijeli postupak, čak i ako to znači da će potrajati danima.

Australian Open počinje u ponedjeljak, s turnira su priopćili kako je Srbin prvi nositelj. Ždrijeb će se održati u četvrtak 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu.