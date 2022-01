Ako je izašao znajući da ima pozitivan PCR test, to bi bilo jasno kršenje pravila. Ako ste pozitivni, morate biti u izolaciji, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić nakon što je Novak Đoković priznao da je hodao zaražen, s pozitivnim PCR testom.

Đoković je i dalje u Australiji. Javio se priopćenjem, nakon što je u javnost izašao rezultat njegovog PCR testa. Dobio ga je 16. prosinca i na njemu je bilo - POZITIVAN. Dan nakon toga družio se s djecom. Tvrdi da tada nije znao da mu je test pozitivan.

No sljedeći dan opet se kretao zaražen, tada je znao da je zaražen i svejedno je izašao snimiti editorijal za francuski L'Equipe. Nikome nije rekao da je zaražen. Kaže da je to bila pogreška.

Ponovimo još jedanput, Đoković je priznao da je hodao zaražen, iako je po svim zakonima i propisima u Srbiji, morao biti kod kuće. On je bio vani. Širio virus. Za to su predviđene i kazne. Već su osuđivali ljude. No ovo je Novak Đoković.

Evo kakva bi mu kazna prijetila da se radi o običnom čovjeku, izdvojili smo dva primjera iz Srbije, jedan je kršio izolaciju, drugi je lažirao PCR test, za što Novaka Đokovića također optužuju.

"Bio sam na košarkaškoj utakmici u Beogradu 14. prosinca nakon koje su javili da je dio ljudi bio pozitivan na covid 19. Iako nisam imao simptome covida, obavio sam brzo antigensko testiranje 16. prosinca i bio sam negativan. Iz predostrožnosti, obavio sam i službeno i priznato PCR testiranje isti dan. Idući dan prisustvovao sam teniskom događaju u Beogradu kako bih predao nagrade djeci, obavio sam brzo antigensko testiranje prije nego što sam otišao tamo i bio sam negativan. Nisam imao simptome i osjećao sam se dobro, nisam dobio obavijest o pozitivnom PCR testiranju do kraja tog događaja.

Kad sam došao kući, nakon što je intervju završio, izolirao sam se potrebno vrijeme. Ali to je bila pogrešna procjena i prihvaćam da sam trebao naći neko drugo vrijeme za tu obvezu.

Idući dan, 18. prosinca bio sam u teniskom centru u Beogradu kako bih ispunio ranije dogovorenu obvezu intervjua i fotografiranja za L'Equipe. Otkazao sam sve druge obveze osim intervjua za L'Equipe.

Osjećao sam da to moram odraditi jer nisam htio iznevjeriti novinara, ali pobrinuo sam se da sam se društveno distancirao i nosio masku osim kad su me fotografirali", objasnio je Novak.

Der Spiegel: Lažirao je test

U svakom slučaju, Kazneni zakon Republike Srbije u odlomku 248 za ljude koji krše pravila za vrijeme epidemije predviđa i do tri godine zatvora!

"Onaj koji za vrijeme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mjere za njeno suzbijanje ili sprječavanje, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine."

Njemački Der Spiegel otkrio je, pak, da je sporno to što je u digitalnoj oznaci PCR testa taj pozitivan rezultat upisan tek 26. prosinca u 14:21, a ta bi se oznaka trebala unijeti nekoliko minuta nakon što stignu rezultati.

Spiegel je skenirao QR potvrdu od 16. prosinca te se pokazalo da je Đoković bio negativan. Nakon nekoliko sati i ponovnog skena, isti test je bio pozitivan.

Sumnjivi test

Još jedna sumnjiva stavka su identifikacijski brojevi na Novakovim covid potvrdama.

U Srbiji se za svaki test dodjeljuje novi identifikacijski broj. Broj Đokovićevog pozitivnog testa koji je, kako tvrde iz njegovog tima, napravljen 16. prosinca je 7371999, dok je broj negativnog testa od 22. prosinca za 50.000 manji.

S obzirom na to da brojevi idu jedan iza drugog i rastu, isti bi trebao biti veći. Stoga se postavlja pitanje je li onda Đoković bio pozitivan kasnije nego što tvrdi i kako objasniti da je digitalna verzija pokazala negativan test od 10. siječnja?

I lažiranje testa je kršenje zakona

U odlomku 355 Kaznenog zakona kod susjeda 355 oko takvog slučaja stoji:

"Onaj tko napravi lažnu ili preinači pravu ispravu u namjeri da se takva isprava upotrijebi kao prava, ili tko lažnu ili preinačenu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kaznit će se zatvorom do tri godine."

Ovakve bi kazne prijetile Novaku da je običan čovjek:

- 38-godišnjak iz Niša. S. Z. je prvi Srbin kojeg su osudili zbog kršenja mjere obaveze samoizolacije na maksimalne tri godine zatvora

- nedavno je, pak, zbog krivotvorenja PCR testova jedan čovjek u Beogradu osuđen na tri godine i 10 mjeseci zatvorske kazne.