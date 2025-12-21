Obavijesti

U ALTA BADIJI

Marco Schwarz bio je najbrži i nakon drugog laufa veleslaloma

Piše HINA,
Foto: Angelika Warmuth

Drugi je bio Lucas Braathen Pinheiro, a treći Stefan Brennsteiner. Zubčić je u poretku veleslalomaša 32. s 96 bodova, a u ukupnom poretku zauzima 16. mjesto s 83 boda. Sutra nastupaju četvorica naših u slalomu

Austrijski skijaš Marco Schwarz pobjednik je veleslaloma kojeg su skijaši vozili u nedjelju za Svjetski kup u Alta Badiji, drugi je Norvežanin koji vozi pod brazilskom zastavom Lucas Braathen Pinheiro, a treći još jedan Austrijanac Stefan Brennsteiner.

Schwarz, koji je bio najbrži i nakon prve vožnje, do prve pobjede nakon dvije godine i sedme u Svjetskom kupu pobjede je stigao s vremenom 2:35.02, a Pinheiro je imao 18 stotinki sporije vrijeme (2:35.20). Brennsteiner je bio treći sa 22 stotinke zaostatka za Schwarzom (2:35.24).

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Foto: Angelika Warmuth

Hrvatski skijaš Filip Zubčić na žalost nije se uspio plasirati u drugu vožnju jer je nakon prve vožnje bio 33.

U poretku skijaša u veleslalomu prvi je Brennsteiner s 305 bodova, drugi je Švicarac Marco Odermatt, koji je danas bio šesti, s 300 bodova,  a treći je Schwarz s 252 boda. U ukupnom poretku prvi je sa 805 bodova Odermatt, drugi je Schwarz s 351 bodova,  a treći je Norvežanin Henrik Kristoffersen s 326 bodova. Zubčić je u poretku veleslalomaša 32. s 96 bodova, a u ukupnom poretku zauzima 16. mjesto s 83 boda.

Skijaši sutra u Alta Badiji voze slalom, a Hrvatska će predstavljati osim Zubčića, Istok Rodeš, Samuel Kolega i Tvrtko Ljutić.

