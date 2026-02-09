Obavijesti

BENJAMIN KARL

Austrijanac osvojio olimpijsko zlato i oborio rekord ZOI-ja

Piše HINA, Issa Kralj,
Foto: Hannah McKay

Austrijanac Benjamin Karl (40) osvojio je olimpijsko zlato u paralelnom veleslalomu daskanja na snijegu na ZOI u Livignu. Tom pobjedom oborio je i rekord te postao najstariji olimpijski pobjednik u pojedinačnoj disciplini

Admiral

Austrijanac Benjamin Karl (40) osvojio je olimpijsko zlato u paralelnom veleslalomu daskanja na snijegu na ZOI u Livignu. Tom pobjedom oborio je i rekord te postao najstariji olimpijski pobjednik u pojedinačnoj disciplini u povijesti Zimskih olimpijskih igara. Karl je zlato osvojio s 40 godina i 115 dana.

Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom Big Final
Foto: Hannah McKay

Dosadašnji rekord držao je biatlonac Ole Einar Bjørndalen koji je olimpijsko zlato osvojio s 40 godina i 12 dana.

Benjamin Karl, koji je prije Igara već posjedovao kompletan set olimpijskih medalja, u finalu je pobijedio Južnokorejca Kim Sang-kyuma za 19 stotinki  sekundi, nakon što je prethodno zaostajao. Nakon srebra 2010., bronce 2014. i zlata 2022., peterostruki svjetski prvak ponovno je trijumfirao. U polufinalu je Karl ponovno pobijedio Slovenca Tima Mastnaka za 0.24 sekunde u reprizi olimpijskog finala 2022.

Slovenac Mastnak je osvojio broncu u srazu s Bugarinom Tervelom Zamfirovom i to tek nakon snimke fotofiniša.

