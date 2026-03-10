Austrijanci se ne šale: Uoči Mundijala preoteli Njemačkoj i Engleskoj dva ogromna talenta

Austrijska nogometna reprezentacija dobila je dva značajna, neočekivana pojačanja, uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu. Fifa je potvrdila da Carney Chukwuemeka (22) i Paul Wanner (20) mogu promijeniti nogometno državljanstvo.

Chukwuemeka je ranije nastupao za mlađe engleske selekcije, a Wanner za njemačke. Chukwuemeka je nigerijskog podrijetla, ali može igrati za Austriju jer je rođen u Beču i tamo je proveo dio djetinjstva. Daroviti veznjak vrijedi 25 milijuna eura, a nogometom se počeo baviti nakon što se s obitelji preselio u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Od 2016. do 2021. bio je član Aston Ville, a potom je prešao u Chelsea. Tamo se nije naigrao pa je išao na posudbu u Borussiju Dortmund. Njemački velikan otkupio ga je ljetos za 20 milijuna eura. Ove je sezone pod Nikom Kovačem odigrao 30 utakmica uz tri gola i dvije asistencije.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Wanner je rođen u austrijskom Dornbirnu. Majka mu je Austrijanka, a otac Nijemac. Od 2018. do 2022. bio je član mlađih momčadi Bayerna. Za njemačku U-21 selekciju odigrao je devet utakmica i zabio jedan gol. Trenutačno je u PSV-u. Najbolje se snalazi na poziciji polušpice. Ove sezone odigrao je 27 utakmica uz četiri gola i tri asistencije.

Očekuje se da će obojicu austrijski izbornik Ralf Rangnick pozvati u sastav za prijateljske utakmice protiv Gane i Južne Koreje koje su na rasporedu krajem ožujka. Austrija na SP-u igra u skupini J protiv Argentine, Alžira i Jordana.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON