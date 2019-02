Auti premierligaša: Stavite mi frižider, zmijsku kožu i - PS4!

Dok su mnogima u Hrvatskoj primjerice tempomat i grijana sjedala već u razini luksuza, premierligaška će elita to u svojim automobilima smatrati osnovnom opremom. Za njih se pod 'dodatnu' opremu pišu stvari poput igraćih konzola, frižidera, plazmi, masažnih sjedala...

Sve te stvari u aute ugrađuje Paul Mitchell u svojoj tvrtki 'The Only Way Is Custom'. Wayne Rooney, Raheem Sterling, John Stones, Marko Arnautović, Djibril Cisse samo su neki od njegovih mušterija.

Foto: The Only Way Is Custom

- Raditi sam počeo prije 20 godina u majčinoj garaži. Radio sam s prestižnim automobilima, a to je bio najbolji način da uđem u industriju. Posao se zakotrljao kao lavina. Sve je krenulo kad sam dizajnirao interijer za Rooneyev Audi Q7- rekao je za The Sun Paul Mitchell.

Foto: The Only Way Is Custom

U njihov je Audi ugradio posebna crveno-crna sjedala s dijamantnim krojem, dok je u Stonesov auto ugrađivao luksuzne tepihe. Nogometašima u auto stavlja što god požele, kako kaže 'za razumnu cijenu'. Što je točno razumna cijena za nekoga tko zarađuje i po par milijuna kuna tjedno, upitno je.

Foto: The Only Way Is Custom

- Ne želim ih 'oderati'. Morate biti pošteni jer postoje ljudi koji naplaćuju više samo zato jer su kupci nogometaši. Moje usluge koštaju oko 4 tisuće funti (oko 34 tisuće kuna) plus vrijednost dodatne opreme - rekao je britanski 'čudotvorac'.

Neki se zaustavljaju samo na promjeni sjedala i malim 'finesama', dok neki imaju čudne zahtjeve. Bivši napadač Chelseaja Alvaro Morata tako u svom autu ima frižider, televizor, igraču konzolu, dok Cityjev Raheem Sterling uz sve to ima i masažna sjedala

Foto: The Only Way Is Custom

Foto: The Only Way Is Custom

Početna cijena Sterlingovog Mercedesa V klase je 48 tisuća funti, a dodatna oprema u njemu je vrijednosti oko 60 tisuća funti, što bi značilo da njegov 'ljubimac' vrijedi više od milijun kuna. Za izradu takvog ljepotana potrebno je oko šest tjedana.

Foto: The Only Way Is Custom

Nogometaši imaju svoju 'mušku oazu' na četiri kotača, a neki su automobile uparili sa svojim karakterom. Tako je primjerice Djibril Cisse tražio da mu sjedala budu od čiste zmijske kože i zamjerio se borcima za prava životinja. Velika zarada otvara i nove vidike trošenja novaca, a ovi su nogometaši pokazali kako su definitivno 'inovativni'.