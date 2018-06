Autobusi kao u 'Tko to tamo peva', unajmi sovu za 10 kuna

Malo je ljudi koji nikad nisu pogledali sjajan film Slobodana Šijana "Tko to tamo peva", a još manje onih koji se ne sjećaju legendarnog autobusa, koji makadamom prevozi putnike pod egidom "Firma Krstić".

Film je snimljen 1980. godine, a 38 godina kasnije gotovo isti autobusi prevoze putnike u Nižnjiju. I baš kao u filmu, cijena karte je toliko jeftina da se, bez pretjeranog duboka džepa, od vozača može naručiti "pet karata".

Autobusi "firme Krstić" ogledalo su Nižnjija, grada koji je ostao negdje iza 'Željezne zavjese'. Nitko ne zna engleski, a prema strancima vlada veliko nepovjerenje. I cenzura.

No, ovaj put nije, kao 80-ih godina, cenzura televizijskog sadržaja, već, ni manje ni više, cenzura piva!

- Ne možete kupiti pivo, tako je vlada odlučila - gotovo suznih očiju nam se opravdava voditelj samoposluge.

Foto: Dubravko Miličić/24sata

Super Mario najskuplje jaje

U mjestu u kojem, ruku na srce, prvi put u povijesti grada, koji se do 1990. zvao Gorki, po piscu Maksimu Gorkom, dođe ovoliko turista zabrana prodaje alkohola ozbiljan je udarac na budžet grada.

Zamislite da ste vlasnik dućana, u kojemu pivo stoji četiri kune, dolazi vam 20.000 Engleza, a vi im nudite čaj od šipka i cijeđenu naranču. Priliku iz snova iskoristili su vlasnici kafića koji najjeftinije pivo, ono od četiri decilitra, prodaju za 28 kuna!



No ako se već u samoposlugama ne može zaraditi na pivu, može na suvenirima. Nisu Rusi glupi, drvena jaja prodaju se u likovima najpopularnijih igrača, Modrića, Salaha, Messija... No znate li koje je najskuplje? Ma kakav Ronaldo, Mario Mandžukić!



- Super Mario košta 2000 rublja - s ponosom objašnjava Julija.



Prevedeno, 200 kuna. Modrić je 140, Messi 120 kuna.



- Znate što - nastavlja Julija.



- Najskuplja jaja idu najbolje. Super Marija gotovo da nema. Messi? Imamo koliko hoćete. Bilo je i od Kalinića, ali smo to izbacili, našalila se Julija.



U strogom centru grada postavljeni su kontrolni punktovi, detektori metala, policija, vojska... Kao na aerodromu. Zezancije s Rusima nema. Smisao za humor davno su izgubili i svaki pokušaj duhovitosti može završiti na obavijesnom razgovoru u policijskoj stanici.

- Mogu li prijaviti krađu? Netko vam je ukrao smisao za humor - pokušali smo, potpuno glupom forom, oraspoložiti policajca na kontrolnom punktu u samoposluzi i umalo završili u stanici.

Foto: Dubravko Miličić/24sata

Frizerke u mini suknjama

- Dokumente, molim - bio je odgovor.



Dobronamjeran savjet, ne pokušavajte ih nasmijati. Cijeli dan se prepričava slučaj jednog švedskog navijača, koji je probao policajcu skinuti kapu s glave i preseliti je na svoju, pa će ga narodna predaja zabilježiti kao najveću i najnaivniju budalu u cjelokupnoj povijesti Svjetskog prvenstva.

Zadnje što se zna jest da je viđen kako ulazi u policijsku Ladu. Nedostatak klime na 30 stupnjeva bio mu je najmanji problem.

Uglavnom, ljudi u Nižnjiju su amputirane solidarnosti i bilo kakav oblik zapadne duhovitosti, u startu je sasječen. Tako je kod muškaraca, dok su djevojke puno otvorenije.

U frizerskim salonima, primjerice, gdje šišanje stoji 70 kuna, rade isključivo djevojke u mini suknjama i dekolteima. Takvo je valjda pravilo. Vjerujte, više vremena navijači provode u frizerskim salonima nego u krevetima.

Foto: Dubravko Miličić/24sata

Rent a sova

I, da, posebna atrakcija u Nižnjiju su - sove. Dvije djevojke, svaka sa svojom sovom na rukama, nude turistima fotografiranje. Sve ide vrlo jednostavno. Dođete, stave vam sovu na ruku, opalite fotku i to platite 10 kuna.

Fora je, imati na rukama i ramenu dvije sove stare 10 godina, zaista je poseban osjećaj. Uostalom, to su noćne ptice.

- To je najsigurnije što možete u Nižnjiju dobiti noću. Sve ostalo je nesigurno. Ne izlazite - kaže Anastasija, koja 'renta' sove.

I za kraj, grad je već pun argentinskih djevojaka.

- Kad će doći Hrvati, čule smo da su veliki zavodnici - pričaju Argentinke, koje, kako kaže, obožavaju kad im muškarac prvi priđu i pokušaju ih zavesti.

Foto: Dubravko Miličić/24sata

Ima ih jako puno, samo, hoće li biti toliko hrvatskih zavodnika?