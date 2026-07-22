Ayala pokušao ublažiti incident s udarcem u lice Olma: Više sam ga gurnuo nego udario...

Roberto Ayala, član stručnog stožera argentinske reprezentacije, javno se ispričao zbog incidenta nakon finala Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska pobijedila Argentinu 1-0. Nekadašnji kapetan Argentine tijekom gužve na travnjaku rukom je udario Danija Olma, a Fifa je u međuvremenu pokrenula disciplinsku istragu o nizu incidenata nakon utakmice.

Napetosti su izbile odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Leandro Paredes sukobio se s Ericom Garcíjom i uhvatio ga za vrat, nakon čega se u obračun uključio Gavi. Paredes i Thiago Almada srušili su španjolskog veznjaka, dok su Lionel Scaloni i ostali članovi argentinske momčadi pokušavali smiriti situaciju.

Snimke s tribina potom su pokazale da se u sukob uključio i Ayala. Nakon kraće rasprave prišao je Olmu i udario ga rukom u predjelu lica i vrata. Bivši Dinamov nogometaš nije mu uzvratio, nego je nastavio verbalnu raspravu dok su ostali pokušavali spriječiti daljnju eskalaciju.

Ayala je u razgovoru za Esports Migdia na radiju Valencia Capital preuzeo odgovornost i priznao da se kao član stručnog stožera morao ponašati suzdržanije.

- Očito mi je žao. Zbog svoje pozicije ne mogu dopustiti da osjećaj ili ono što bih mogao dobiti od druge strane promijeni moje raspoloženje i utječe na moje postupke - rekao je Ayala.

Pokušao je ipak ublažiti dojam sa snimke tvrdeći da nije snažno udario Olma.

- Bila je to reakcija na komentar, i to je to. Više je bilo guranje nego udarac. Ako vidim Olma, osobno ću mu se ispričati.

El piñon que le metió Ayala al pelotudo de Dani Olmo jajajaja pic.twitter.com/ykegnrGsMB — Pala 🇦🇷 (@PalaPR_) July 20, 2026

Ayala je objasnio da je nakon završetka utakmice krenuo prema gužvi kako bi razdvojio igrače, ali je zbog velikih tenzija i emocija izgubio kontrolu.

- Kada je utakmica završila, namjeravao sam se udaljiti, ali onda su se, uz puls koji mi je bio na maksimumu, počele događati stvari. Za ono što se dogodilo nema opravdanja i nisam to smio napraviti.

Osvrnuo se i na prepirku s Ericom Garcíjom te ustvrdio da mu je pokušao objasniti kako je prvotno želio prekinuti sukob i čestitati Španjolcima. Argentinska legenda na kraju je priznala da je bolja momčad osvojila naslov.

- Ono što se dogodi na terenu, ostaje na terenu. Španjolska je bila bolja i zasluženo je pobijedila - zaključio je Ayala.