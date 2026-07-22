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Ayala pokušao ublažiti incident s udarcem u lice Olma: Više sam ga gurnuo nego udario...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Ayala pokušao ublažiti incident s udarcem u lice Olma: Više sam ga gurnuo nego udario...
Foto: X/screenshot
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Očito mi je žao. Zbog svoje pozicije ne mogu dopustiti da osjećaj ili ono što bih mogao dobiti od druge strane promijeni moje raspoloženje i utječe na moje postupke, rekao je član stručnog stožera Argentine

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Roberto Ayala, član stručnog stožera argentinske reprezentacije, javno se ispričao zbog incidenta nakon finala Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska pobijedila Argentinu 1-0. Nekadašnji kapetan Argentine tijekom gužve na travnjaku rukom je udario Danija Olma, a Fifa je u međuvremenu pokrenula disciplinsku istragu o nizu incidenata nakon utakmice.

Napetosti su izbile odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Leandro Paredes sukobio se s Ericom Garcíjom i uhvatio ga za vrat, nakon čega se u obračun uključio Gavi. Paredes i Thiago Almada srušili su španjolskog veznjaka, dok su Lionel Scaloni i ostali članovi argentinske momčadi pokušavali smiriti situaciju.

Snimke s tribina potom su pokazale da se u sukob uključio i Ayala. Nakon kraće rasprave prišao je Olmu i udario ga rukom u predjelu lica i vrata. Bivši Dinamov nogometaš nije mu uzvratio, nego je nastavio verbalnu raspravu dok su ostali pokušavali spriječiti daljnju eskalaciju.

Ayala je u razgovoru za Esports Migdia na radiju Valencia Capital preuzeo odgovornost i priznao da se kao član stručnog stožera morao ponašati suzdržanije.

- Očito mi je žao. Zbog svoje pozicije ne mogu dopustiti da osjećaj ili ono što bih mogao dobiti od druge strane promijeni moje raspoloženje i utječe na moje postupke - rekao je Ayala.

Pokušao je ipak ublažiti dojam sa snimke tvrdeći da nije snažno udario Olma.

- Bila je to reakcija na komentar, i to je to. Više je bilo guranje nego udarac. Ako vidim Olma, osobno ću mu se ispričati.

Ayala je objasnio da je nakon završetka utakmice krenuo prema gužvi kako bi razdvojio igrače, ali je zbog velikih tenzija i emocija izgubio kontrolu.

- Kada je utakmica završila, namjeravao sam se udaljiti, ali onda su se, uz puls koji mi je bio na maksimumu, počele događati stvari. Za ono što se dogodilo nema opravdanja i nisam to smio napraviti.

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Osvrnuo se i na prepirku s Ericom Garcíjom te ustvrdio da mu je pokušao objasniti kako je prvotno želio prekinuti sukob i čestitati Španjolcima. Argentinska legenda na kraju je priznala da je bolja momčad osvojila naslov.

- Ono što se dogodi na terenu, ostaje na terenu. Španjolska je bila bolja i zasluženo je pobijedila - zaključio je Ayala.

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