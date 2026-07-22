Obavijesti

Sport

Komentari 5
ONI SU PODBACILI

Amerikanci odabrali najgorih 11 s Mundijala: Ronaldo predvodi momčad, tu su velike zvijezde

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Amerikanci odabrali najgorih 11 s Mundijala: Ronaldo predvodi momčad, tu su velike zvijezde
Foto: Jerome Miron/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ronaldo, Neuer i Sané na Bleacherovoj listi najvećih razočaranja SP-a: Portugal, Njemačka i Brazil pali su kad se najviše očekivalo

Admiral

Svjetsko prvenstvo donijelo je niz neočekivanih podbačaja, a američki Bleacher Report izdvojio je jedanaestoricu igrača koji su, prema njihovoj procjeni, najviše razočarali tijekom turnira. Na popisu su se našla neka od najvećih nogometnih imena, od kojih se očekivalo znatno više, piše spomenuti portal

Među njima je i Cristiano Ronaldo, koji predvodi napad ove "najlošije" momčadi. Portugal je završio nastup već u osmini finala porazom od Španjolske, iako je uoči prvenstva slovio za jednog od kandidata za naslov. Bleacher Report smatra da portugalska reprezentacija nije uspjela stvoriti sustav igre koji bi najbolje iskoristio Ronalda, kojemu je ovo vjerojatno bio posljednji veliki turnir u nacionalnom dresu.

Neuspjeh Portugala odrazio se i na izbor najlošijeg izbornika prvenstva. Tu je "titulu" ponio Roberto Martinez, koji unatoč iznimno kvalitetnoj momčadi nije uspio odvesti reprezentaciju dalje od osmine finala, nakon čega je napustio klupu.

Na popisu dominiraju Portugal i Njemačka, koji imaju po tri predstavnika. Uz Ronalda tu je Vitinha, dok su od njemačkih reprezentativaca uvršteni golman Manuel Neuer, stoper Jonathan Tah i ofenzivni veznjak Leroy Sané. Nijemci su natjecanje završili već u šesnaestini finala, gdje ih je nakon izvođenja jedanaesteraca iznenadio Paragvaj.

MIA KHALIFA FOTO Najpoznatija 18+ glumica skakutala na tribinama u dresu Lamine Yamala. Sve se treslo...
FOTO Najpoznatija 18+ glumica skakutala na tribinama u dresu Lamine Yamala. Sve se treslo...

Obranu uz Taha čine još Englez Reece James, Brazilac Gabriel Magalhães i Francuz Lucas Digne. Posebno se ističe Gabriel, od kojeg se očekivalo da bude jedan od nositelja brazilske obrane, no Brazil je završio nastup porazom od Norveške.

U veznom redu, uz Vitinhu i Sanéa, mjesto je dobio i Federico Valverde. Urugvaj je ispao već nakon grupne faze, a jedan od njegovih glavnih igrača nije uspio odvesti reprezentaciju u nokaut-rundu.

Napadačku trojku, uz Ronalda, čine Englez Noni Madueke i reprezentativac Obale Bjelokosti Yan Diomande. Autori smatraju da Madueke nije opravdao očekivanja svojim igrama, dok se Diomande našao u ovoj postavi nakon što je njegova reprezentacija zaustavljena u šesnaestini finala protiv Norveške.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Hajduku donio milijune, sad opet seli? Alžirac uskoro iz Dinama ide u Egipat
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku donio milijune, sad opet seli? Alžirac uskoro iz Dinama ide u Egipat

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
VIDEO Thun - Dinamo 1-1: Puno muke u Švicarskoj i Zajc za spas
KVALIFIKACIJE LIGE PRVAKA

VIDEO Thun - Dinamo 1-1: Puno muke u Švicarskoj i Zajc za spas

Iako su "modri" na papiru favoriti, na terenu su se jako mučili. U obrani je jako curilo u prvom dijelu, ali veći je problem bila realizacija. Zajc je u samoj završnici dao dobar zalog za uzvrat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026