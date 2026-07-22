Amerikanci odabrali najgorih 11 s Mundijala: Ronaldo predvodi momčad, tu su velike zvijezde

Svjetsko prvenstvo donijelo je niz neočekivanih podbačaja, a američki Bleacher Report izdvojio je jedanaestoricu igrača koji su, prema njihovoj procjeni, najviše razočarali tijekom turnira. Na popisu su se našla neka od najvećih nogometnih imena, od kojih se očekivalo znatno više, piše spomenuti portal

Među njima je i Cristiano Ronaldo, koji predvodi napad ove "najlošije" momčadi. Portugal je završio nastup već u osmini finala porazom od Španjolske, iako je uoči prvenstva slovio za jednog od kandidata za naslov. Bleacher Report smatra da portugalska reprezentacija nije uspjela stvoriti sustav igre koji bi najbolje iskoristio Ronalda, kojemu je ovo vjerojatno bio posljednji veliki turnir u nacionalnom dresu.

Introducing the most disappointing World Cup XI, according to B/R writers 📉



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Neuspjeh Portugala odrazio se i na izbor najlošijeg izbornika prvenstva. Tu je "titulu" ponio Roberto Martinez, koji unatoč iznimno kvalitetnoj momčadi nije uspio odvesti reprezentaciju dalje od osmine finala, nakon čega je napustio klupu.

Na popisu dominiraju Portugal i Njemačka, koji imaju po tri predstavnika. Uz Ronalda tu je Vitinha, dok su od njemačkih reprezentativaca uvršteni golman Manuel Neuer, stoper Jonathan Tah i ofenzivni veznjak Leroy Sané. Nijemci su natjecanje završili već u šesnaestini finala, gdje ih je nakon izvođenja jedanaesteraca iznenadio Paragvaj.

Obranu uz Taha čine još Englez Reece James, Brazilac Gabriel Magalhães i Francuz Lucas Digne. Posebno se ističe Gabriel, od kojeg se očekivalo da bude jedan od nositelja brazilske obrane, no Brazil je završio nastup porazom od Norveške.

U veznom redu, uz Vitinhu i Sanéa, mjesto je dobio i Federico Valverde. Urugvaj je ispao već nakon grupne faze, a jedan od njegovih glavnih igrača nije uspio odvesti reprezentaciju u nokaut-rundu.

Napadačku trojku, uz Ronalda, čine Englez Noni Madueke i reprezentativac Obale Bjelokosti Yan Diomande. Autori smatraju da Madueke nije opravdao očekivanja svojim igrama, dok se Diomande našao u ovoj postavi nakon što je njegova reprezentacija zaustavljena u šesnaestini finala protiv Norveške.

