Ovo su nove cijene nogometaša HNL-a! Pogledajte koji tinejdžer je dobio najviše na vrijednosti

Popularni Transfermarkt ažurirao je vrijednosti HNL-ovih igrača. Najveći skok u cijeni dobio je stoper Hajduka Branimir Mlačić (18) koji trenutačno vrijedi četiri milijuna eura, što znači da mu se vrijednost od posljednjeg ažuriranja povećala za tri milijuna i 200 tisuća eura.

Iza njega je za dva milijuna i 200 tisuća eura cijena povećana veznjaku Slaven Belupa Adrianu Jagušiću (20). Top tri HNL-ova nogometaša s najvećim porastom cijene zatvara Dinamov Arber Hoxha čija se vrijednost procjenjuje na dva milijuna i 500 tisuća eura, a prijašnje je vrijedio milijun manje.

Najveći skok vrijednosti u postocima dobio je slovenski napadač Aleks Stojaković (21) koji igra za Lokomotivu. Njegova cijena narasla je za impresivnih 620% i sada vrijedi 900 tisuća eura koja je u odnosu na prijašnju vrijednost za 775 tisuća veća. Vrijedan spomena je i 22- godišnji kolumbijski veznjak u Vukovaru David Mejia koji sad vrijedi 300 tisuća, a prethodno je procijenjen na 50 tisuća. Njegova vrijednost skočila je za visokih 500%.

Najvrjedniji igrači HNL-a su Toni Fruk i Ismaël Bennacer. Obojica vrijede devet milijuna eura, a iza njih je Rokas Pukštas s pet te Adriano Jagušić s cijenom od četiri milijuna.