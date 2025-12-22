Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROCJENA TRANSFERMARKTA

Ovo su nove cijene nogometaša HNL-a! Pogledajte koji tinejdžer je dobio najviše na vrijednosti

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Ovo su nove cijene nogometaša HNL-a! Pogledajte koji tinejdžer je dobio najviše na vrijednosti
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Popularni Transfermarkt često se koristi za procjene vrijednosti nogometaša diljem svijeta. Iznimka nije ni HNL u kojem su ažurirane cijene igrača, a najviše od svih profitirao je Hajdukov stoper Mlačić

Popularni Transfermarkt ažurirao je vrijednosti HNL-ovih igrača. Najveći skok u cijeni dobio je stoper Hajduka Branimir Mlačić (18) koji trenutačno vrijedi četiri milijuna eura, što znači da mu se vrijednost od posljednjeg ažuriranja povećala za tri milijuna i 200 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo 02:09
Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iza njega je za dva milijuna i 200 tisuća eura cijena povećana veznjaku Slaven Belupa Adrianu Jagušiću (20). Top tri HNL-ova nogometaša s najvećim porastom cijene zatvara Dinamov Arber Hoxha čija se vrijednost procjenjuje na dva milijuna i 500 tisuća eura, a prijašnje je vrijedio milijun manje. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najveći skok vrijednosti u postocima dobio je slovenski napadač Aleks Stojaković (21) koji igra za Lokomotivu. Njegova cijena narasla je za impresivnih 620% i sada vrijedi 900 tisuća eura koja je u odnosu na prijašnju vrijednost za 775 tisuća veća. Vrijedan spomena je i 22- godišnji kolumbijski veznjak u Vukovaru David Mejia koji sad vrijedi 300 tisuća, a prethodno je procijenjen na 50 tisuća. Njegova vrijednost skočila je za visokih 500%. 

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najvrjedniji igrači HNL-a su Toni Fruk i Ismaël Bennacer. Obojica vrijede devet milijuna eura, a iza njih je Rokas Pukštas s pet te Adriano Jagušić s cijenom od četiri milijuna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu
POGLEDAJTE GALERIJU

Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje
TRI CRVENA KARTONA

VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje

Tadić je za goste dobio crveni karton u prvom poluvremenu pri rezultatu 1-0. Činilo se da će to Hajduk rutinski dobiti, a onda je Puljić šokirao domaće. Livaja je ušao u igru, zabio gol pa dobio dva žuta kartona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025