Babić 10 kila lakši od Littlea i niži: 'Svi misle da sam premali'

<p>Hrvatski teškaš <strong>Alen Babić </strong>(5-0) u subotu će boksati šesti profesionalni meč protiv Britanca <strong>Toma Littlea (10-8). </strong>Nakon što su dečki odradili medijsku konferenciju s <strong>Eddiejem Hearnom </strong>dan ranije, u petak su se službeno izvagali i sve je spremno za sraz divova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Babićem</strong></p><p>'Savage' je na vagi imao točno 96,8 kilograma dok se Little zaustavio na 106,5. Britanac je teži skoro 10 kilograma što je ipak pet kilograma manje u odnosu na 2018. godinu i meč s <strong>Filipom Hrgovićem </strong>dok je Babić iste težine kao što je bio protiv Nialla Kennedyja u posljednjem meču (96,7kg).</p><p>I premda će Little imati visinsku i težinsku prednost, Babić je najavio vatromet od samog početka. Teške riječi pale su na tiskovnoj konferenciji dvojca koji je donedavno bio vrlo prijateljski raspoložen.</p><p>Babić se protekla tri mjeseca dopisivao s Littleom preko Instagrama, gdje su i dogovorili meč na kraju krajeva, a onda se priča promijenila kako je došao 'fight week'. Little je počeo pričati stvari koje 'Savageu' nisu sjele.</p><p>- Bio sam ti prijatelj tri mjeseca dok si bio debeo k'o krafna. Tad smo bili dobri, a sada mi govoriš da je Hrgović bolji i da će me nokautirati. Zašto? Svi sumnjaju u mene, a ja ih sve nokautiram u prve dvije runde. Nokautirat ću i tebe, u prvoj. To si ti rekao za mene, a sada će ti se to dogoditi, to je je*eni plan. O tebi sam govorio lijepo, ali si izabrao Hrgovićevu stranu. Prodao si se njemu i sada ne možeš više biti dio Savageove vojske. Ja te volim, ali Savage te mrzi i želim što prije s tobom završiti - rekao je Babić.</p><p>Inače, Little je u karijeri ostvario 10 pobjeda i čak osam poraza od čega je pet puta gubio prekidom. <strong>Filip Hrgović </strong>nokautirao ga je 2018. nakon čega ga je nokautirao i <strong>Daniel Dubois</strong>. Little je u nizu od četiri poraza, no uoči sraza s Babićem izgleda bolje nego ikad i vjerojatno ćemo ga gledati u najboljoj formi karijere.</p><p>Babić je nekoliko puta istaknuo činjenicu da svi uoči meča spominju njegovu kilažu, koja je svojstvenija kruzerašima, pa je na Insta Storyju objavio citat <strong>Evandera Holyfielda</strong>.</p><p>- Proveo sam cijelu karijeru dokazivajući kritičarima da su u krivu. Rekli su da sam premali da bih bio teškaš pa sam bio svjetski prvak četiri puta - stoji u objavi.</p><p>Babićev meč na rasporedu je negdje između 22 i 22.30 sati. Službenog prijenosa u Republici Hrvatskoj neće biti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Alenom Babićem</strong></p>