Životna priča hrvatskog boksača Alena Babića (31) može se poistovjetiti s filmskim scenarijem. Na početku boksačke karijere preživljavao je tako što je radio kao redar u noćnim klubovima, a sa svega nekoliko funti u džepu je prije tri godine otišao u London na sparinge s poznatim boksačem Dillianom Whyteom.

Britanski boksač bio je oduševljen njegovim 'old school' boksom i beskompromisnim pristupom pa ga je odlučio zastupati. Od tada je Babićeva karijera doživjela strelovit uspon.

Hrvatski boksač je u profesionalnoj karijeri nanizao devet pobjeda iz devet mečeva u teškoj kategoriji, a uskoro bi se mogao boriti za naslov! Riječ je o novoosnovanoj bridgerweight kategoriji koja se nalazi između teške i lakoteške kategorije, a težinska granica joj je 101.6 kilograma.

Na godišnjoj konvenciji WBC boksačke organizacije potvrđeni su izazivači za sve kategorije. U bridgerweight kategoriji prvak je Oscar Rivas, a WBC je među izazivače uvrstio Alena Babića! Prvi izazivač je Evgenij Romanov, drugi je Poljak Lukasz Rozanski, a na trećem mjestu se smjestio hrvatski boksač.

Babić je do sada nastupao u teškoj kategoriji, no obzirom kako u većinu mečeva ulazi s manje od 100 kilograma, bez problema bi mogao zadovoljiti granicu pa bi ga uskoro mogli gledati u novoj kategoriji. U teškoj kategoriji je konkurencija ogromna, pitanje je kada će dobiti priliku boriti se protiv najboljih boraca, a u bridgerweight kategoriji bi imao priliku boriti se za pojas. Da se njega pita, on bi u ring mogao već sutra.

'Savage' je posljednju borbu imao prije manje od mjesec dana kada je u drugoj rundi nokautirao Erica Molinu i umirovio ga. Bio mu je to najteži izazov u dosadašnjoj karijeri kojeg je bez problema riješio. A to je bio samo početak za hrvatsku zvijer pred kojim su velike stvari.

- Ja sam snove ispunio prije tri godine kad sam prvi put boksao profesionalni meč. Opravdao sam zašto sam ušao u boks, sve što su govorili da ne mogu. Imam devet nokauta, već sam svjetska atrakcija, a još se nisam ni zagrijao. Nitko me nije testirao, ne zna ni što bi trebao napraviti da me pobijedi, probali su sve. A nemam gdje pasti, ne mogu više unatrag, samo naprijed. I da sutra prestanem boksati, napravio sam ime za cijeli život - kazao nam je Babić u velikom intervjuu.