Babić: Britancu ću uništiti život! Pao sam, a sad sam bolja osoba

Alen Babić (33) idući se tjedan (subota, 6. srpnja) vraća u boksački ring. Hrvatski boksač suočit će se s Britancem Johnnyjem Fisherom u Londonu u sunaslovnoj borbi večeri u Copper Box Areni. Podsjetimo, Babićeva posljednja borba bila je 31. ožujka kada je dominantno slavio tehničkim nokautom u šestoj rundi protiv Stevea Robinsona.

- Kada vidim njegovog oca i njega (Fishera, op. a.), osjećam njihov strah. I trebaju se bojati, ja nisam tip koji će odlučiti pasti - rekao je Babić u promotivnom filmu za Matchroom Boxing.

Britanci su Fisheru vide boksača s ogromnim potencijalom i čovjeka koji redom 'gasi' svoje protivnike. U 11 borbi je pobijedio 11 puta uz 10 nokauta. Babić je na omjeru 12-1 nakon što je prošle godine izgubio od Lukasza Rozanskog u meču za WBC-ovu titulu u bridger kategoriji.

Alen Babic v Steve Robinson | Foto: Andrew Couldridge

- Kada su to shvatili da nisam tip koji će pasti počeli su se bojati, mislim da su napravili veliku grešku - nastavio je Babić 'bockati' protivnika i njegova oca, pa je istaknuo...

- Ne shvaćaju koliko mi je ovo važno, ovo je moj život. On je velik tip, prirodna atleta no ja nikada nisam upoznao takvu vrstu boksača, a da posjeduje jak udarac. Uništit ću mu karijeru, jednostavno ne ide se s faksa u boksački ring.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL/

Babić dodaje kako su ga teški životni uvjeti pretvorili u bolju osobu.

- Imam samo dva kreveta, toalet i air fryer. Ja nikada nisam imao što on ima, oca koji me voli i pomaže mi. Pao sam u Poljskoj, znam kako je to. Oduzeo mi je godinu dana života, a to me sada pretvorilo u bolju osobu - zaključio je.