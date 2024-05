Skandalozni Babić: Hrgović je totalni idiot, ali može biti prvak

Alen Babić (33, 12-1) će nakon povratničke pobjede protiv Stevea Robinsona (34, 6-3) krajem ožujka vrlo brzo ući u ring. I to ne protiv bilo koga, već protiv iznimno talentiranog Johnnyja Fishera (25, 11-0). Babić se tako polako vraća u formu nakon teško poraza od Poljaka Rozanskog. U velikom intervjuu za Sport Klub progovorio je o svojoj karijeri.

- Bio sam najbolji prije godinu dana kada sam uzeo pojas, a onda se dogodio pad, strašan pad. Sada je opet uslijedio još veći uzlet. Imam jako velike planove, želim odraditi tri meča do kraja godine - rekao je Babić, a zatim ispričao o posljednjem meču:

- Ovo je bio meč protiv sebe. Čovjek je strvina, ja kad sam njega vidio uživo bilo mi je slabo. Ali, taj dečko nije meni dorastao boksački ni po čemu. Mislio sam da ću se raspasti kao i u prošlom meču. Pet dana prije meča, prestao sam spavati. Bila je velika nervoza, ali uspio sam pobijediti samog sebe.

Babić je ispričao kako je na njega utjecao poraz od Rozanskog. Bio je to meč za prvaka bridger kategorije, a Babić je nokautiran već u prvoj rundi.

- Savage me napustio. Osjećao sam takav teret. Žena mi govori da se želi udati za mene, a ja nisam u dobrom trenutku. Počeo sam sve preispitivati. Ja sam boksač, nisu to neki veliki novci koje sam zaradio. Svatko na svijetu može postati ono što sam ja. Nemam ja neke velike predispozicije. Bilo je puno boljih boksača od mene u mojoj amaterskoj karijeri, no imali su problema s primanjem udaraca. Boks je primanje udaraca, tko ne može primiti udarac nema što tražiti u ovom sportu - rekao je pa dodao:

- Nakon sedam dana shvatio sam tek situaciju. Ležao sam u krevetu s mojim psom i nisam se ustajao. Jedino bih oko 23 sata ustao i otišao na Svetice. Tamo bih trčao pet kilometara i to sprint. To je za mene bilo ubitačno, ja sam se uništavao. Ženi sam rekao da ide od mene, mislio sam da od mene neće biti ništa. Nisam htio ‘vezati’ nju, mlada je to cura od 24 godine. Takav sam bio jedno tjedan-dva. Izašao sam nakon dva tjedna iz kuće i gledao tko me ‘krivo’ gleda. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Radio sam sve krivo. Otišao sam u Dubai i pokazivao sam to. Hvalio sam se time, razočarao sam svoje ljude. No, sada sam dobro. Osjećam se bolje nego ikada.

Zatim je bezobrazno i ružno napao Filipa Hrgovića koji se u subotu bori protiv Daniela Duboisa i na korak je od borbe za svjetsku titulu.

- On je sada ispao kao neki pozitivac. Taj dečko je totalni idiot. Ja sam njega podržao nakon ‘poraza’ od Zhanga, rekao sam da je bio bolji. Pričao je kako se nikada nisam ni trebao boriti. Znao je da ću se vratiti, on je glupan, taj meč između mene i njega se morao dogoditi. Od njega sam očekivao makar neko poštovanje, ono sportsko. Dečko je jako glup, prirodno je glup. Ali mislim da on može doći do svjetske titule.