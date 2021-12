Samo da znate, odbio sam dosta tih poluprotivnika i čekam pravog. Sad su se javila dva-tri prava, odmah sam pristao. Uskoro imam imena, poručio je u utorak Alen 'Savage' Babić (30) svojim navijačima.

Neporaženi hrvatski boksač prihvatio je meč dvadesetak dana prije priredbe u Manchesteru, a tri dana prije iste Matchroom Boxing otkrio je i ime Babićevog protivnika. To će biti David Spilmont (30).

Na priredbi koju predvode Joseph Parker i Derek Chisora Babić će u ring ipak protiv dosta kvalitativno slabijeg protivnika nego je to očekivao. Francuz Spilmont je prema Boxrecu 116. teškaš svijeta, ima 191 centimetar te 11 pobjeda, sedam poraza i jedan neodlučeni meč.

- Bio sam uzbuđen boriti se protiv bilo kojeg od ponuđene dvojice, no ovog puta nas fortuna nije spojila. Prvi je Vasil Ducar, a drugi je Poljak Nicodem Jezewski, koji se borio protiv Okolieja. Jedan na kraju ima korona virus, a drugi je rekao ne. To su dva dobra protivnika, jako bi to veliki meč bio u bridgeru, ali ništa od toga - rekao je Babić lija je borba treća najvažnija na programu.

Bit će to četvrti Babićev nastup ove godine u kojem će ganjati desetu profesionalnu pobjedu u karijeri, a koju bi iduće godine trebao čekati i lov na WBC titulu bridger kategorije.