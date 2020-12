Prepucavanja dvojice vrhunskih hrvatskih teškaša Filipa Hrgovića (28) i Alena Babića (30) posljednjih mjeseci zabavljaju sportsku javnost. A novi nastavak dao je Babić gostujući u Podcast Inkubatoru.

"Savage", naime, tvrdi kako je Hrgovićeva promotorska kuća Sauerland nudila novac Tomu Littleu, zadnjem Babićevu protivniku (nokautirao ga 21. studenog u Londonu), da se što bolje pripremi za meč?!

POGLEDAJTE VIDEO: Alen Babić na Srebrnjaku

- Dečko je kul, baš teška za*ebancija. Mislio sam: "Tom Little je super dečko, neće raditi probleme". A za to vrijeme pričao je da će me nokautirati, da je Hrga bolji, a zna gdje me ne smije dirati. Sobjeslavski (boksač Mladen Sobjeslavski, op..a) i ja ležimo u sobi, treba mi nešto da me digne, da izađe Savage. Bit ću inače dosadan na presici, ljudi očekuju kaos. I kaže Mladen: "Sad ću ti ja jedan članak" - rekao je Babić u dahu i nastavio:

- I novine pišu svašta, znaš kakvi smo mi Hrvati, porokali me pet dana prije meča. I otvori neki intervju Toma Littlea. Rekoh mu: "Nemoj to, on lijepo priča o meni". On kaže: "Ne brini se". Pusti mi to i ne vjerujem što sam čuo. Pet minuta prije pressice. Bio sam ljut k'o ris! Zato ga obožavam, baš mi je davao te poticaje u glavu. I onda sam mu sve strusio u glavu. I on se povukao, bio je u šoku, nije znao što je sad.

Imali su novi susret nakon meča.

- Kažem mu "Nisi to trebao raditi, stvarno nije bilo u redu. Prodao si se ni za što, dopisivao se s Hrgovićem. Malo bez veze". I on mi kaže: "Moram ti nešto reći, nešto me muči". Rekoh: "Reci, brate, što god".

- Kaže: "Sauerland mi je nudio novac za pripreme, da se dođe spremiti u Zagreb za mene". Možeš li to vjerovati? Znači, ljudi su mu nudili sve da ga što bolje spreme da mene pobijedi. To mi je smiješno. Rekao je da neće, nije on takav čovjek. Zahvalio im se i od*ebao ih. Pitao sam ga: "Jesi siguran?". Kaže: "Morao sam ti reći". Osjećao se kao da ide protiv mene, i išao je. Stvarno sam bio dobar s njim, što god treba, čak sam mu i pomogao neke stvari gore. Baš je glupo ispalo.

Tvrdi i kako su se iz Sauerlanda požalili Eddieju Hearnu, vlasniku Matchrooma, na Babićev tretman prema Hrgoviću.

- Sauerland je zvao Hearna i jadao se zbog mene, govorili da Savage maltretira Hrgovića, haha. Ali uopće me to ne interesira, odmah sam napravio par postova, ne znam tko je taj čovjek. Hearn je njima rekao da odlično sve radim, da sam njima ušao u glavu. A nije mu svejedno, zamisli ovu ćelavu glavu... Definitivno dobivam psihološki rat.

Volio bi da dođe do hrvatskog sudara, a onda...

- Odgrist ću mu uho kao Tyson ako treba - kaže Babić.