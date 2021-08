Deset mjeseci nije se borio Filip Hrgović (29) i sad je, čini se, napokon uspio dogovoriti protivnika za 13. profesionalni meč u karijeri. Bit će to Crnogorac Marko Radonjić (31), neporažen u 22 borbe, ali je tek 229. teškaš na svjetskoj ljestvici.

Njegov kolega Alen Babić (30) u svom je stilu komentirao zakazivanje takvog protivnika koji će se "El Animalu" suprotstaviti 10. rujna na stadionu Wörthersee u Klagenfurtu.

POGLEDAJTE VIDEO: Babić kod Šebalja na driftu

"Motaj kablove, gasi mješalicu, idemo svi u Pm", napisao je Babić na Instagramu uz fotografiju Hrgovića s nacrtanom kosom na kojoj je napisao:

"Kako dovraga netko dozvoljava ovaj šou nakaza? Nije to prvi put da je ponudio brojnim slučajnim boksačima novac i onda ih nokautirao. Žao mi je tog čovjeka."

Odgovarao je Alen i na pitanja pratitelja.

- Mislim da je to katastrofa, sumrak boksa. Očekivanja moja su da skupi ta ja*a mala što ima i da se borimo u Hrvatskoj 2022. - rekao je "The Savage" Babić.

Pitali su ga da prokomentira Hrgovićeva protivnika.

- On nije klaun, žao mi ga je jer on to čini samo zbog novca. U toj glupoj borbi nije stvar u boksu, trebala bi biti zabranjena.

Hrgović se na proljeće trebao boriti s Michaelom Hunterom, ali sve je propalo.

- Jel vi kužite šta taj čovjek priča, šta on prodaje? Kao, nitko se neće boriti s njim. Parker, Chisora, Hunter, ma kakvi, ni čuti... Radonjić? Jedini prihvatio. Najhrabriji na svijetu - kaže Babić.

Dosta je vremena posvetio i njihovom rivalstvu.

- Ja sam daleko najbolje rangirani protivnik s kojim se ikad borio u profesionalnoj karijeri, što je kaos. Ali on ima neke svoje razloge. Boji se valjda, što će drugo biti? Boji se za život. Da izgubi od običnog redara, to bi ga ubilo.

- Imamo povijest. Upoznao sam ga i zato ga ne volim. Hrgović protiv mene? Vidim to kao borbu u deset rundi.

Je li njihov meč realan?

- Naravno da je taj meč realan. Kad Eddie Hearn shvati koja je veličina tog meča za Hrvatsku i Balkan, sigurno će narediti taj meč. Kao da se Hrgu ista pita. Tad može odustati od meča i bit će poznat kao kukavica cijeli život - rekao je Babić.

Mnogi prozivaju Hrgovića što uzima za protivnike boksače koji nisu iz samog vrha.

- Moji protivnici jesu bolji od njegovih, on je tamo zato što guraju u njega kao u kasicu prasicu. Ali meni ne treba nitko, doći ću sam gdje god treba. Naravno da su bolji, duplo - rekao je Alen Babić.