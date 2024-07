Babić prije meča poslao poruku protivniku: 'Pogriješio si, nakon tebe moći ću birati tko je idući'

Alen Babić (33, 12-1) u subotu navečer boksat će svoj prvi veliki meč nakon poraza u borbi za titulu protiv Lukasza Rozanskog (18, 15-1). Najbolji hrvatski cruiseraš predvodit će event u Copper Boxu u Londonu, a protivnik mu je engleska boksačka nada Johnny Fisher (25, 11-0).

Fishera promovira Matchroom Boxing, odnosno Eddie Hearn. U nekoliko intervjua Babić je istaknuo kako ima dobre odnose s Hearnom, no ti su odnosi 'zahladili' nakon poraza u meču za titulu. Promotor sada vidi Babića kao idealnu odskočnu dasku za svog pulena koji već na veliko kuca na vrata elite teške kategorije.

- Ja sam nokautirao ljude prije 13 godina, a njemu je bilo koliko, možda 10 godina? Puno je tu pritiska i živaca, znam da će sve ovo biti užasno za njega. Ja dolazim u ovaj meč kao autsajder u svojim mislima, ali mislim kako me nikada nije čekao lakši meč - rekao je Babić u intervjuu za Seconds Out.

Englez nije pokazao poštovanje prema hrvatskom boksaču i rekao je da bi ga pobijedio u svom debiju. Za razliku od Babića, Fisher nema zavidnu amatersku karijeru, tako da je ova najava poprilično optimistična.

- Znam da on to ne misli. On želi začiniti naš meč, ali on je novi u svemu ovome i ne zna kako se to radi. To je njegov način, ali ja ne volim pričati sranja. U moje doba nismo to radili na takav način i znam da on ne vjeruje u to - rekao je Babić.

Hrvat je poznat po tome da ulazi u mečeve osjetno lakši od svojih protivnika.

- Mene nije briga za kilažu, kao u ranijim 'Savageovim' danima, doslovno nije me briga. Mogu se boriti u tri različite težinske kategorije, a da pritom ostanem na istoj kilaži. Svi oni misle da sam premali, ali kad sam stao pokraj Johnnyja, mogli ste vidjeti kako smo gotovo iste veličine i visine. Mislim da je on jako nervozan, jer ipak nisam tako mali tip kojeg je mislio lakoćom nokautirati. Taj plan neće funkcionirati, boks mu to neće dopustiti.

Kako će se odviti borba s Fisherom?

- Nije me briga o tijeku borbe i tehnikalijama. Slušajte, stari 'Savage' se vratio i samo želim kaos. Velike su šanse da meč završi u prvoj sekundi ili u prvoj rundi. Ne kažem da ću sto posto pobijediti, ali izložit ću se maksimalnoj opasnosti kao što to inače radim. Neću se oslanjati na tehniku, odradit ću to na stari 'Savageov' način. Bit će to totalni pokolj koji ne želite propustiti.

Babić već zna što će napraviti ako Fisher padne u subotu u Londonu.

- Nakon ovog meča, vrata će ponovno biti otvorena za 'Savagea'. Jako je malo boraca koji to mogu učiniti. Znate kako se dobar dio boksača umirovi nakon prvog poraza jer je ovo stvarno teška igra. Ja sam prošle godine bio u depresiji, ali nakon ovog meča, u potpunosti ću se vratiti. Imamo jako puno planova nakon toga, mnoštvo je ponuda na stolu. Mogu birati između 10 različitih opcija.

Na sučeljavanju protiv Engleza Babić tvrdi kako je u njemu vidio slabost.

- Čak i najmanje brige koje sam imao nestale su nakon sučeljavanja. Vidio sam da je on ono što sam i mislio da jest. Jako je mlad, a nekoć sam i ja bio mlad. Znam koliko je bilo teško dok sam bio tako mlad, ali ja sam se tada borio na lokalnim priredbama, dok njega čeka nastup u Copper Boxu. Ne mogu ni zamisliti kakav pritisak osjeća, dok ja ne osjećam nikakav pritisak. Mislim da se previše ukopao - rekao je Babić IFL TV-u.

Za kraj, hrvatski boksač je poslao poruku Fisheru.

- Johnny boy, napravio si pogrešku. Rekao sam ti danas, a ponovno ću ti reći: napravio si veliku grešku! Prije godinu dana ja bih bio savršena lovina, ali ne i danas! Pogriješio si i platit ćeš za to. Sve ovo omogućio si ‘Savageu‘ i od srca ti hvala. Pogriješio si! - zaključio je.