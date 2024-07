Johnny Fisher: Alen Babić ne dolazi pasti, ali razvalit ću ga!

Hrvatski boksač Alen Babić (33, 12-1) u Londonu u subotu boksa protiv Johnnyja Fishera (25, 11-0).

POGLEDAJTE VIDEO: Povratak Alena Babića

- Očekujem jako, jako teških i iscrpnih deset rundi. Jednom kad se pomirite s tim da će to biti najbolnije, najstrašnije iskustvo u vašem životu, to vas malo oslobodi. Znate da će biti grozno tako da trenirate koliko god možete. To je uzbudljivije više od ičega. Nakon svih tih priprema, jednostavno želite ljudima pružiti dobar šou - rekao je Fisher za Matchroom.

Britanac je nastavio...

- Sve će biti u tome da mu priđem na školovan način. Plan mi je razvaliti ga. Nisam želio biti poznat kao udarač, mislim da to jednostavno prirodno jesam. Babić je ponosan čovjek, on ne dolazi leći. Dolazi oduzeti mi sve ono za što smo radili, tako da mislim da imam puno toga za izgubiti.

O Babiću je govorio i Fisherov trener Mark Tibbs.

- Sviđa mi se njegov stil borbe. Nikada niste sigurni kad ispred sebe imate čovjeka koji se želi potući, koji je došao po pobjedu. Fisher je upravo osvojio titulu i želi ljude koji su se došli tući. Alen Babić je ponosan čovjek, poznam ga jako dobro. Kad je prvi puta došao u Englesku, Dillian Whyte ga je angažirao za sparinge. On je stara škola. Ne zanima ga snaga i kondicija, on se samo želi tući - započeo je Tibbs za BoxingScene pa dodao:

- Babić samo želi ići u rat. Ne boji ga se. Navalio je na Dilliana odmah u prvoj rundi, pa smo ga morali zaustavljati. Ne možemo si priuštiti pogreške, iako Babić dosta maše. To će ići nama u prilog.