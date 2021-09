Dragi engleski fanovi, znam da ne znate hrvatski, ali ovo morate znati. Upravo me prozvao najgori komentator u boksačkoj povijesti Željko Mavrović. On ima ono, 62 godine i želi se boriti protiv mene. Naravno, surađuje s najvećim idiotom na svijetu, duckfaceom, Kockom (op.a. Filipom Hrgovićem)! Kaže da bi Hrgoviću meč protiv mene bio korak unazad. Ja sam 40. na svijetu, a njegov protivnik 229. pa to nije korak unatrag, kakvi je**ni idioti. Završit ću ih sve! I taj 60-godišnjak želi se boriti protiv mene ili ... protiv Mikea Tysona, prokomentirao je sa smiješkom na licu Alen 'Savage' Babić (30, 8-0) nakon što ga je na konferenciji za novinare koju je organizirao Filip 'El Animal' Hrgović (28, 12-0) prozvao bivši hrvatski boksač Željko Mavrović.

Podsjetimo, na pitanje našeg novinara o komentaru na trenutnu situaciju na relaciji Hrgović-Babić i ne bi li bilo bolje da se održao taj meč nego onaj protiv Radonjića, u priču se uključio Željko Mavrović.

-Ako Alen Babić želi boksati, ja sam tu! Neka prođe preko mene ili ja preko njega prema Tysonu! Neka menadžer Željko Karajica dogovori taj meč. Ako hoće ozbiljan meč, ja mu se nudim. Imam 52 godine i vjerujem da mogu pobijediti. To je Alenova razina! - pojasnio je.

Babić je mlađi od njega 22 godine, neporažen je u osam profesionalnih mečeva, ali Šaka sa Srednjaka uvjerena je da ga može dobiti.

- Ja vjerujem da mogu proći u tom meču. Rado bih se okušao s Tysonom, Holyfieldom, Briggsom, a moja su priča, 50-ak godina, tu sam i na raspolaganju. Tu ima sigurnosti da to mogu i volio bih se s takvim mladim, srčanim borcem okušati u ovom trenutku - rekao je Mavrović.

Hrgović se na to nadovezao:

- Ako te on pobijedi, ja se ostavljam boksa!

Nedugo nakon svega Babić je objavio i novi video te objasnio da ga je Hrgović blokirao na Instagramu nakon što mu je poslao poruku,

- Di si, Hrga!? Dođi, j**o ga ti, da se družimo malo! Dođi da me razbiješ - rekao mu je 'Savage'.