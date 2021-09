Čim vas vidim, znam da će netko dobiti batina. Vi ste kao vjesnici proljeća, visibabe ili visidjedovi, provalio je u svom stilu Filip Hrgović (29) po dolasku u svoju boksačku dvoranu u Novom Jelkovcu u Sesvetama.

Prvo je trebao ući u ring protiv Michaela Huntera (32, 19-1-1), sve je bilo na pragu dogovora pa se izjalovilo. Zatim je trebao ući u ring protiv Martina Bakolea (28, 17-1), ali na kraju se i to izjalovilo da bi Filip ‘El Animal’ Hrgović (28, 12-0) napokon saznao ime protivnika.

Riječ je o Crnogorcu Marku Radonjiću (31, 22-0) koji je u sva 22 profi meča slavio nokautom. Ima impresivni omjer, ali prema BoxRecu je tek 229. teškaš svijeta jer je rijetko koji od njegovih protivnika imao pozitivan omjer. No, sad ima priliku protiv ‘El Animala’.

- Sretan sam što sam ponovno u ringu, ova godina nije bila baš bajna. Puno se toga izdogađalo na što moj tim i ja nismo mogli utjecati. Prvotni plan bio je da se borim ove godine četiri puta, trebao sam prvi put u ožujku, ali malo se prolongiralo. Prva borba je tek sad, kroz tjedan dana. Sretan sam što sam ponovno u akciji, osjećam se odlično. Ovo je bio najduži kamp u povijesti sporta, mislim da nijedan boksač nikad se nije pripremao godinu dana bez stajanja. Proveo sam više od pet mjeseci u Miamiju, cijelo vrijeme žestoko trenirao. Osjećam se odlično i jedva čekam ući u ring - rekao je Hrgović u uvodu.

Marko Radonjić sigurno nije protivnik kojemu se nadao u ovoj fazi karijere. Ali ipak ga je Filip nahvalio.

- On ima kontragard, dobro amatersko iskustvo. Bio je prvak svoje države, dugo je boksao, išao na europska i svjetska prvenstva. Spremao sam se kao uvijek, kao da idem po svjetsku titulu. Spreman sam za iznenađenje, ako se bude htio nadboksavati. Vidjet ćemo za tjedan dana, ne znam što je spremio. Kao uvijek, spreman sam na sve - rekao je Hrga.

Koliko je bilo psihički teško bez mečeva 10 mjeseci?

- Da sam normalan, već bih poludio. Ali pošto nisam normalan, ne mogu poludjeti, haha. Bilo je stvarno jako stresno, ne ponovila se ovakva godina. Bio je tu splet okolnosti na koje nitko nije mogao utjecati. Najviše sam tu patio ja jer sam svakih nekoliko tjedana dobivao neku novu poruku o novom protivniku, novom datum. Kad treniram, ne znam lagano, tako da sam se iscrpljivao psihički i fizički. Psihički jer sam stalno u nekom iščekivanju, nema konkretnog protivnika, ne znam kakve sparing partnere naručiti. A fizički jer sam cijelo vrijeme jako trenirao i stalno je bilo nešto nadomak dogovora, ali nikako da se dogovori. Znate da je najveći krivac Michael Hunter koji nam je uzeo najviše vremena, pregovarali smo mjesecima i dan prije potpisa ugovora prestao se javljati, izvozao nas je. Slično se dogodilo i s drugima, prvo su pristali, uzeli nam vrijeme pa odbili. Bila je stresna godina.

Zašto protivnici pristanu pa odbiju?

- Možda sam mlad i naivan, ali meni to nikad nije opcija, bez obzira na novac, nije mi u glavi odbiti borbu. Ne bih mogao spavati da se ne osjećam dovoljno spremno za nekog. Mislim da sam najbolji i, ako je netko bolji, treba to dokazati i nokautirati te. Iz perspektive boksača, nije mi jasno kako se ti ljudi gledaju u ogledalo. Uh... Vjerojatno zato što sam rizičan protivnik, možda nisu zadovoljni novcem. Opet, s druge strane, da mene netko pobijedi ima priliku boriti se za IBF pojas s Joshuom, minimalno pet milijuna dolara ili eura u igri, prilika izvrsna. Ali očito sam rizičan, očito su zaključili da ga ne mogu pobijediti. Ne znam drugi odgovor - rekao je Filip.

Tko je još bio u igri za meč?

- Nije bilo jedno, nego vjerojatno stotinu imena. Kad je Hunter okazao, dvaput smo prošli cijelu ljestvicu 1-15, svatko dobije pismeni upit, ima vrijeme za odgovor, i dvaput su svi otkazali. Jedino je Hunter bio pred potpisom, nije potpisao. Vrtjelo se tu puno imena. U tom svemu bitno je održati poziciju. Filip nije boksao devet, deset mjeseci, treba u ring, a drugoj strani puno se toga događa. Filip mora održati prvu poziciju izazivača, kad ovo odradi, ide dalje i dalje možemo tražiti eliminacijsku borbu za meč sa Joshuom. Trebaš ispoštivati pravila IBF-a, inače gubiš pravo za borbu s Joshuom. Mislim da smo to uspjeli - kazao je Hrgovićev menadžer Željko Karajica i dodao:

- Bilo je tu puno imena, nije lako za bokača koji je u Miamiju ili Zagrebu slušati kako je danas ovo, sutra ono ime. Znate da smo prije govorili o Bakoleu, svaki je put priprema trenera u skladu s protivnikom. Promijeni se ime, evo sad dolazi kontragard i sve se treba mijenjati. Filip je fenomen, nama je bitno što će biti u idućih 18 mjeseci, da dobijemo status izazivača jer bit će teško da ga netko prozove. Nismo iz Engleske i Amerike, gradimo status da se bori za svjetsku titulu. Sve se treba gledati u tom nizu, da ne izgubimo status, da pokrećemo Filipa, da osjetimo ring i da se dalje borimo u praksi.

Tko je idući?

- Imam kombinaciju za iduće ime, ali ne bih htio izlaziti u javnost. Imamo zacrtan put, imamo imena. Ovo se ne smije ponoviti, situacija je bila i s covidom, tko gdje smije putovati. Recimo, Bakole nije izašao iz Afrike jer nije mogao dobiti vize za obitelj. Nećemo izlaziti s imenima, put je zacrtan za idućih 18 mjeseci i planiramo na kraju godine ostvariti tu eliminacijsku borbu - rekao je Karajica.

- Više ne vjerujem ništa dok ne uđem u ring. Imena, dogovori, obećanja - dobacio je Hrgović.

Jesu li u menadžerskom timu nešto krivo odlučili?

- Tko je bez greške, neka se javi pa ćemo razgovarati. Nitko nije bez grešaka, pokušao sam objasniti u kojoj se situaciji vrtimo. Vi morate ispoštivati njihova prava. Mi ne možemo izaći iz okvira IBF-a ako ne želimo ispustiti neku poziciju. To nam je jedina šansa da dođemo do borbe za svjetsku titulu i moramo ispoštivati njihova prava. Možda je bilo drugih rješenja, ali mislim da nismo da nismo toliko mali u cijeloj igri da nismo vidjeli lakše rješenje. Pokušali smo do kraja ispoštivati, kad smo vidjeli da to ne funkcionira odlučili smo odraditi borbu da ne izgubimo pravo izazivača. Dogovorili smo se s IBF-om da taj status - kazao je Karajica.

Kako gleda na prozivke Alena Babića i zašto ne želi taj meč, upitali smo Hrgovićeva menadžera.

- Na našem putu nema Alena Babića, nema to smisla koliko god on prozivao. On nije rangiran na IBF ljestvici 1-15. Lako je prozivati preko medija, ali ako se hoćete boriti morate ispoštivati pravo saveza. Babić nije na toj poziciji, a Filip je. Mi moramo proći poziciju 1-15, prva dva puta nisu nam uspjela, sad idemo treći put i nadam se da ćemo uspjeti - kazao je Karajica i nastavio:

- Mi hoćemo od Filipa napraviti svjetskog prvaka, blizu smo eliminacijske borbe. Ne bih htio ulaziti u kvalitetu, ali mi to gledamo kroz hrvatske sunčane naočale. Možda hoćemo tu jednu borbu, ali na duži plan Filip se treba što prije boriti protiv svjetskog prvaka za titulu. Babića nema na tom putu. Odradio je osam borbi, mi njega ne prozivamo, on nas da. Ali na određeno vrijeme neće stati s nama u ring ako se neke stvari ne promijene. On zasad nije tema. OK je da vi to želite s hrvatske strane, ali on nije na putu za svjetsku titulu.

Hrgović ga je ipak malo bocnuo.

- Nisam se nikad odgovarao na njegove prozivke, meni je smiješno spuštati se na taj nivo kao čovjek i kao sportaš. Sramota mi je što taj čovjek od sebe radi klauna, u boksu je 15 godina i nikad nije napravio značajan rezultat. Išao je na kvalifikacije za OI, izgubio nokautom u prvoj rundi. Možda mu je bolje da se počne spremati za Pariz, ali mora proći kvalifikacije, ne smije izgubiti prekidom. Ne pada mi napamet spuštati se na pamet na taj klošarski nivo i njegove prozivke, on govori za sebe dovoljno. Mi imamo neki drugi put, svjetsku priču. Imam talent, tim i poziciju za neke bolje stvari. A možda moj menadžer i ljudi imaju odgovor za Alena Babića.

Trener Yousef Hasan dobacio je:

- Babić? Ja sam prebrz za tu kategoriju, haha.

Potom je govorio o pripremi za meč s Radonjićem i njegovu niskom plasmanu na ljestvici BoxReca.

- Pripremamo se godinu dana s kratkim odmorima od tri, četiri dana kad se raspadne dogovor s mečevima, ali najduži kamp je bio za ovaj meč. Vi gledate rang listu od BoxReca koja nije realna. Neki boksači znaju da ne rangiraju pravilno. Tko je 20., realno može biti 10. Tu nema realnosti. Uvijek se gleda u profiju rang liste po federacijama, WBC, WBA, WBO, IBF i onda vidiš, svaki savez ima svoju listu. Radonjića znam, uopće nije u rangu iza 200., nego oko 100.-120. na svijetu.

Kakav je boksač?

- Upoznao sam ga na nekim sparinzima, hrabar je, ima kontragard, spreman je dečko. Ima svoj put, svoj tim i bit će to jako dobar meč. Filip je kvalitetniji od njega, zna to i protivnik i hvala mu što je prihvatio ovu borbu. Velika imena odbijala su Hrgu, on je prihvatio. Bit će to dobar meč, nije to samo ići na izlet u Austriju, pokupiti taj bod i otići natrag. Filip se vratio iz Amerike prije nekoliko tjedana, radimo tehniku na ruke, brzinu, s kondicijskim trenerom Igorom Čordašem se kombiniramo, sparinzi se tu vrte. Ima ih i s kontragardom koji su stigli iz Europe, kvalitetno smo radili po 10-12 rundi, sve je spremno za taj meč. Filip je spreman ući u ring i zašto je trenirao godinu dana. Veselimo se tom meču, da ga odradimo i idemo vidjeti s IBF-om kako doći do svjetske titule.

Hrgović i dalje surađuje s Kubancem Pedrom Díazom, ali neće ga biti na ovom meču.

- Bio sam u Miamiju s njim više od pet mjeseci, ali neće biti na ovom meču, pustio me spremnog i odradit ćemo ovaj meč i onda se napokon odmoriti.

- Odmor je sedam do 10 dana aktivnog odmora gdje će lagano igrati košarku i zezati se. To puno znači. Misle ljudi da to znači nekoliko mjeseci odmora. To je drugim ljudima neshvatljivo. I sam sam se nekoliko puta pripremao s Lewisom mjesecima, odgađalo se. Filip je bio u sličnoj situaciji i prestrašno je što mora boksač držati. Moraš biti psihološki i emotivno jak da izdržiš najteže trenutke - rekao je Željko Mavrović, koji je prozvao Alena Babića na meč.

- Ja ne znam ovako lijepo pričati, ti si rekao sve što bih ja htio - zaključio je Hrga.