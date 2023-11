Babić: Šest mjeseci trčim za Pijetrajem, sramotim se javno i privatno. Više ga ne poštujem

Na ovoj slici sam bio na vrhu svijeta. Dok sam silazio iz ringa jedan čovjek mi je bio pred očima, moj mentor sa slike Leonard Pijetraj. Jbg. Zaje*o sam. Hoću se vratiti kući, napisao je to Alen Babić prije nekoliko tjedana u nadi kako će ponovno surađivati s dugogodišnjim trenerom Leonardom Pijetrajem.

Međutim, čini se kako je Babićev pokušaj bio neuspješan.

- Šest mjeseci trčao sam za tim čovjekom. Sramotim se javno i privatno, šaljem poruke i preko ljudi pokušavam doći do njega, a on se nije u stanju meni javiti - otkrio je Babić u gostovanju za emisiju Sport Nedjeljom.

Čini se kako su ipak urušeni svi mostovi između Pijetraja i Babića.

- Ne poštujem ga, ni najmanje! Neću više pričati o njemu, ne zanima me. Baš me ne zanima. Sve što napravim dalje, napravit ću sam. Neću napraviti s njim. Namjerno. To mi je i trebalo. Ja sam ovdje i došao jer su mi rekli da ne mogu. Da su mi rekli da mogu, nikad ne bih bio ovdje - rekao je boksač.

Foto: Adam Davy

Babić je otkrio što piše u zadnjoj poruci koju je poslao Pijetraju.

- Moja zadnja poruka njemu je bila u stilu 'mislite li da sam ja gotov' i čovjek mi nije odgovorio. Time je sve rekao. On misli da sam ja gotov. Pa hvala. Samo to mi je trebalo. Ta neodgovorena poruka je sve što mi je trebalo. Jedva čekam da se vratim sam - zaključio je Babić.

Babić se nije borio od proljeća kada je izgubio u prvoj rundi u borbi za WBC titulu bridger kategorije protiv Lukasza Rozanskog. S Pijetrajem se razišao početkom godine.