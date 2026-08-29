Babić stavio rivalstvo s Hrgom po strani: Pratimo ga u jednoj od najvažnijih borbi za Hrvatsku

Dan d za hrvatski boks. U spektakularnoj borni koja bi trebala početi oko 23 sata po hrvatskom vremenu, Filip Hrgović će se boriti protiv Mosesa Itaume za pojas po IBF verziji. Dugo Hrgović nije bio u ovakvom centru pažnje, zanimljivi intervjui i sučeljavanja već se mjesec dana pojavljuju na društvenim mrežama, kao i podrške borcima.

Zagreb: Trening Alena Babića na Velesajmu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Posebno je zaiskrilo na zadnjem sučeljavanju kada je Hrgović pljusnuo Itaumu nakon što ga je ovaj gurnuo s pozornice. Upravo je tu snimku na svojim društvenim mrežama podijelio i Alen Babić, jedan od Hrgovićevih glavnih kritičara i rivala u Hrvatskoj. Sada je to rivalstvo ostavio po strani te napisao: "Pratimo kocku u jednom od najbitnijih mečeva u hrvatskoj povijesti!", uz srce pored teksta.

Babić nije skrivao želju da jednog dana odmjeri snage s Hrgovićem u službenom meču. Godinama je javno prozivao Hrgovića i inzistirao na tome da se njihov odnos razriješi tamo gdje je za boksače najvažnije, u ringu. Hrgović je, s druge strane, uglavnom spuštao loptu na zemlju tvrdnjama da Babić nije boksač njegove kvalitete i da između njih nema ravnopravnog sportskog obračuna.

Tako je s vremenom nastalo jedno od najzvučnijih hrvatskih boksačkih rivalstava. Prozivke i prepucavanja trajali su godinama, njihova zajednička prošlost davala je cijeloj priči dodatnu težinu, ali ono najvažnije nikada se nije dogodilo. Hrgović i Babić nikad nisu službeno stali jedan nasuprot drugome u profesionalnom ringu. Sada je Babić podržao Hrgoviću u njegovom meču karijere.