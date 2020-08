Babić u meču karijere: Nemojte trepnuti, propustit ćete nokaut

<p>Od izbacivača u noćnim klubovima, amaterskog boksača pa sve do borca kojem je cilj ući u TOP 60 teškaša na svijetu! Priča je to hrvatskog boksača <strong>Alena Savage Babića</strong> (29) koji se večeras od 20.30 bori protiv Amerikanca Shawndell Wintersa i to u Brentwoodu, luksuznom Fight Camp kompleksu kojeg je dao izgraditi Eddie Hearn. </p><p>- Jako sam zagrijan za meč. Ono što ste mogli od mene vidjeti na sučeljavanju bio je Savage, a sada sam Alen. Savage je onaj koji odrađuje prljavi posao. Spreman sam za sutrašnji meč - rekao je Babić za Sky Sports.</p><p>Savage je dio priredbe na kojoj će se boriti njegov mentor i čovjek koji ga je uzeo pod svoje, Dillian Whyte protiv Rusa Aleksandra Povjetkina. Upravo je Babić s britanskim boksačem proveo 25 dana na pripremama u Portugalu gdje mu je bio sparing partner, a u meč ulazi lakši nego ikad. </p><p>Vaga je stala na 93,5, dok Winters teži 88 kilograma. Bilo je vatreno i na samoj konferenciji uoči borbe.</p><p>- Nokautirat ću te! - poručio je hrvatski boksač Wintersu, na što je ovaj živčano reagirao: - Kujo!</p><p>Babiću je ovo četvrta borba u karijeri, a u ovome trenutku možda i najbitnija. Pobjeđivao je do sad Stojanovića, Dessauxa i Gogičašvilija i to sve nokautima. Eventualna pobjeda protiv Wintersa bi ga pogurala i dala mu veliki uzlet u karijeri.</p><p>- Možete očekivati nešto drugačije. Gledajte me i vidjet ćete. Donosim boks stare škole u novo vrijeme. Od prve sekunde ići ću na nokaut. To svi moraju očekivati od mene. Nemojte trepnuti, propustit ćete nokaut - kazao je Babo. </p><p>Winters je boksač s 39 godina na leđima koji ima 13 pobjeda i tri poraza. Krajem veljače borio se protiv bivšeg izazivača za naslove Josepha Parkera, no lako je izgubio. Na ljestvici je 66., a u slučaju pobjede protiv njega, Babić bi itekako popravio svoju poziciju koja je sada 215.</p><p>Prijenos meča možete pratiti od 20.30 na Areni 1.</p>