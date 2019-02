Babo nastavlja trpati, a George i Westbrook zabili 88 poena...

Od ozljede Victora Oladipa hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović uzeo je odgovornost u svoje ruke i podigao svoju igru na razinu više. S takvim je predstavama nastavio i sinoć. Zabio je Babo 20 poena u pobjedi Indiana Pacersa nad Pelicansima 126-111.

Uz Babu odličan je bio i Wesley Matthews s 24 poena, a pripomogli su i Darren Collison (10 poena, 12 asistencija) i Domantas Sabonis (18 poena, 13 skokova, četiri asistencije).

U protivničkoj momčadi nastavlja se potop koji je započeo otkad je zvijezda kluba Anthony Davis zatražila razmjenu, a od tada on igra s ograničenom minutažom samo kako NBA liga ne bi kaznila momčad. No ipak, Pelicansi konstantno traže rješenje za njegov odlazak ovog ljeta, a dok je ranije u njegovom odsustvu odličan bio već davno otpisani talent Jahlil Okafor, sinoć je fantastičnu predstavu imao mladi Cheick Diallo sa 16 poena i 18 skokova.

Came back from a 20-point deficit for a #PacersWin! pic.twitter.com/5zeOCWht7x