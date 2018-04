Bogdanoviću ni hrvački zahvati nisu pomogli, LeBron zabio 46

Bogdanovićevi Pacersi nisu uspjeli još jednom iznenaditi Cavalierse na njihovom terenu. Cavaliersi su izjednačili na 1-1 u seriji na četiri pobjede pobjedom 100-96. Nakon uraganskog početka Cavsa, Indiana nije uspjela doći k sebi i stići zaostatak iako su cijelo vrijeme bili blizu.

Presudila je vrlo brza igra Clevelanda na čelu s fantastičnim LeBronom koji je postigao 46 koševa uz sjajan šut 17 od 24, uz to je uhvatio 12 skokova i podijelio 5 asistencija. James je prošlu utakmicu ušao pasivnije i više mu je plan bio razigravati suigrače. No, čim je preuzeo odgovornost, odmah se vidi razlika u igri Cavsa koji jednostavno ne mogu bez LeBrona.

Bojan Bogdanović nije bio na razini prethodne utakmice, ofenzivno i defenzivno. Postigao je osam koševa uz 4 asistencije i 3 skoka dok u obrani jednostavno nije mogao protiv raspoloženog Jamesa koji igra najproduktivniju sezonu u karijeri. Čak je Babo pokušao i nedozvoljenim načinom zaustaviti sjajnog LeBrona, no ni to mu nije pomoglo.

Najbolji u redovima Pacersa bio je Victor Oladipo postigavši 22 poena dok Ante Žižić nije ulazio u igru kod Clevelanda. Nakon dvije utakmice u Clevelandu, sada se serija seli u Indianu.

Košarkaši Utah Jazza uspjeli su doći do velike pobjede i do velikog breaka u Oklahomi (102-95), poravnavši na 1-1 u seriji na četiri pobjede. Fantastičnu utakmicu je odigrao Donovan Mitchell postigavši 28 koševa, a posebno dobar je bio u zadnjoj četvrtini u kojoj je zabio 13 i vodio Utah do bitne pobjede.

Ovakvom predstavom, Mitchell je sada definitivno pokazao zašto je jedan od glavnih kandidata za najboljeg rookieja godine gdje mu je najveća konkurencija Ben Simmons iz Philadelphije. Velika podrška Mitchellu bio je Španjolac Ricky Rubio koji je postigao 22 poena uz 9 asistencija i 7 skokova.

Najbolji u redovima Oklahome bio je Russell Westbrook sa 19 koševa, 13 asistencija i 9 skokova. No, opet je dosta lošu šutersku utakmicu odigrala trojka Anthony, George i Westbrook. Oni su zajedno uzeli čak 58 lopti, od kojih je samo 19 završilo u košu. Serija se sada seli u Utah.

Houston Rocketsi su još jednom demonstrirali kojom lakoćom pobjeđuju ove sezone, iako je njihov najbolji igrač James Harden odigrao dosta lošu utakmicu. Došli su do lake pobjede protiv Minnesote (102-82), čime su stigli do vodstva 2-0.

Rocketse su do pobjede predvodili Chris Paul s 27 koševa i 8 asistencija te Gerald Green koji je postigao 21 poen. Goste je predvodio srpski reprezentativac Nemanja Bjelica koji je postigao 16 koševa uz 8 skokova.