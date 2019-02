Babo s 24 koša LeBronu zadao najteži poraz ikad! Šiši dao 22

Ubrzo nakon informacije da bi se i drugi put ove sezone mogao promijeniti klub, Dario Šarić je izašao na teren u dresu Minnesote i zabio 22 koša, dodao pet asistencija i imao sedam skokova u porazu kod Memphisa 106-108. Dario je zabio četiri trice iz sedam pokušaja. Bolji od njega među suigračima je bio samo Towns koji je ubacio 26 poena.

Sjajni Bojan Bogdanović vodio je Indianu u uvjerljivom rušenju LA Lakersa 136-94. Babo predvodi listu strijelaca s 24 postignuta koša, uz pet asistencija i jedan skok. Za goste iz Los Angelesa Ivica Zubac je na parketu proveo 19 minuta, a ubacio je osam koševa, jednom asistirao uz četiri skoka. Najbolji u njegovoj momčadi je bio LeBron James s 18 koševa koji je postao peti igrač u povijesti NBA-a s više od 32 tisuće koševa u karijeri. S 34 godine i 37 dana je najmlađi među odabranim društvom, ali neće večer pamtiti po dobrome jer mu je ovo najteži poraz u karijeri! Nijedna momčad za koju je igrao nije nastradala s većom razlikom...

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the fifth player in @NBAHistory to surpass 32,000 points! #ThisIsWhyWePlay #LakeShow pic.twitter.com/Qc4G80gm8o