Bojan Bogdanović namjestio je nišanske sprave, zagrijao desnu haubicu i opet započeo s trpanjem protivničkim koševa. Polako dolazi u prošlosezonsku formu, no niti njegova briljantna partija nije bila dovoljna za pobjedu njegove momčadi.

Utah Jazz je u pravoj drami izgubio od Memphisa (119-118), a pobjedu gostima donio je Jaren Jackson koji je pogodio tricu 6.7 sekundi prije kraja. Bio je to dramatičan susret u kojem se izmjenjivalo vodstvo, no na krilima hrvatskog košarkaša Jazzeri ga nisu ispuštali u posljednjoj četvrtini. Babo je zabio čak 12 od posljednjih 15 Utinih koševa, vukao je koliko je mogao, ali ni to nije bilo dovoljno. Mitchell je u posljednjoj sekundi promašio šut za pobjedu.

Bogdanović je susret završio s 24 koša, tri skoka i tri asistencije, a opet je bio neumoljiv s 'parkinga'. Zabio je sedam od 11 trica, od toga nekoliko u posljednjoj četvrtini kada se lomila utakmica.

I upravo zato su mnogi navijači domaće momčadi ljutiti i bijesni zašto Bojan nije pucao šut za pobjedu. Odgovornost je pripala najboljem igraču Mitchellu koji je do tada imao groznu večer (5/20).

- Akcija je bila dizajnirana za njega. On je naš najbolji igrač i naravno da će dobiti zadnji šut. Imao je situaciju jedan na jedan, ali, nažalost, promašio je. To je njegov šut, nimalo različit od onih koje uzima tijekom cijele sezone - kazao je Bogdanović.

Najbolji u Memphisu bio je Ja Morant s 32 koša, četiri skoka i sedam asistencija, dok je nakon Bogdanovića najučinkovitiji u Uti bio Gobert s 23 poena i 13 skokova. Utah je ovim porazom ostao na trećem mjestu s omjerom 11-6, dok se Memphis popeo na omu poziciju s omjerom 8-8 u Zapadnoj konferenciji.

