Babo ubacio preko 30, Hezonja u 15 sekundi do trice i kontre!

Bojan Bogdanović opet je utrpao 30 plus koševa u jednoj utakmici. To mu je već 11. put ove sezone, a ovaj put je to bilo u koš Pistonsa usred Detroita. Ondje je njegov Utah Jazz slavio sa 111-105.

Babo je odigrao sjajnu utakmicu u kojoj je postigao 32 poena, pet skokova i dvije asistencije, a 12 od 18 šuteva bilo mu je iz igre. Sjajan je među 'jazzerima' bio i Donovan Mitchell s 25 poena, dok je među Pistonsima najbolji bio Wood s ubačenih 30 koševa.

Utah je ovom pobjedom učvrstio svoje četvrto mjesto u Zapadnoj konferenciji gdje zaostaje za Denverom samo jednu utakmicu.

Portland nije slavio u prošloj utakmici kod Sacramento Kingsa koji su bili bolji rezultatom 123-111, ali je publiku oduševio hrvatski košarkaš Mario Hezonja. Dok se u domovini lome koplja oko toga hoće li zaigrati za reprezentaciju, u Americi je Hezonja odigrao najbolju utakmicu otkad je u dresu Portlanda.

Postigao je 16 koševa poena uz tri skoka i jednu asistenciju te jednu osvojenu loptu. To mu je osmi put ove sezone da je utakmicu završio s dvoznamenkastim učinkom, ali nikada ovako visokim.

Dvorana je stala na noge kada je za samo 15 sekundi SuperMario ubacio tricu, a potom ukrao loptu u obrani i zabio iz kontre.

Statistički bolje podatke od njega su imali C.J. McCollum i Hassan Whiteside s po 19 postignutih koševa, a s druge strane je najbolji bio Bogdan Bogdanović s 27 koševa.

Golden State Warriorsi iznenadili su Philadelphiju 118-114, iako nije igrao Stephen Curry koji se ovog tjedna vratio nakon četiri mjeseca izbivanja zbog loma ruke. Ipak, zaigrao je Dragan Bender i ubacio 10 koševa bez promašaja, tri skoka i jednu asistenciju. Warriorse je predvodio Damion Lee s 24 koša, a Sixerse koji su i dalje bez Embiida i Simmonsa, Tobias Harris, također s 24 poena.

Ante Žižić stigao je do pobjede protiv jakog protivnika Denvera rezultatom 104-102, no Hrvat je na terenu bio tek četiri minute i u statistiku upisao tek jedan promašeni šut.