LeBron: Igra u praznoj dvorani zbog korone? Ma, nema šanse!

Korona virus uzeo je maha u svijetu sporta. Talijanski nogomet odgodio je svoje utakmice, Premiership se sprema zabraniti starijima od 70 dolazak na stadion, ako ne potpuno igranje utakmica bez gledatelja, a isto sada žele učiniti i čelnici NBA-a. Prema pisanju US Todaya, Liga je poslala obavijest svojim momčadima da se pripreme za moguće mjere igranja pred praznim tribinama kako bi se spriječilo širenje korona virusa.

NBA has been sending several informational memos to teams in order to prepare for whatever develops from coronavirus situation. A reminder of existing rules regarding postponement or cancellations of games was provided Friday night. https://t.co/17ac6wSiDt