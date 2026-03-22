Bad Blue Boysi optužuju Torcidu za suradnju s Grobarima? Izašle su navodne poruke na mrežama

Dinamo je slavio nad Lokomotivom 5-0 kao gost na Maksimiru u sklopu 27. kola domaćeg nogometnog prvenstva. 'Modri' su došli do šeste uzastopne pobjede, a drugi uzastopni hat-trick zabio je Dion Drena Beljo. Preostala dva gola Dinama zabio je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića je ponovno došla na deset bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.

Osim golijade na Maksimiru, utakmicu je obilježila poruka koju su Bad Blue Boysi uputili svojim najvećim rivalima, splitskoj Torcidi. Nedavno je došlo do sukoba Torcide i Delija kod Tuzle, a Torcida je optužila Delije za suradnju s policijom, takozvano "drukanje".

Torcida je Delije prozvala transparentom "Tko to tamo pjeva?", a Boysi su odgovorili porukom: "Torcida Beograd" po uzoru na transparent 'Torcida Zagreb'. Uz transparent istaknuli su poruke "Tko to ovde peva?" i "Torcida uz drukere".

Među uhićenim Torcidašima našli su poruke navijača Partizana, Grobara. Provokacija je nastavljena i pjesmom, kada su zapjevali stihove: "Moj je život drukanje, bježanje, skrivanje, plakanje, laži i to je sve".

Tu vijest objavila je poznata stranica Hooligans.cz. Kako oni navode, Bad Blue Boysi su se sukobili s vođom Torcide Zagreb te da su mu u mobitelu pronađene poruke s jednim od vodećih ljudi Grobara, navijačke skupine beogradskog Partizana. U porukama objavljenima na društvenim mrežama spominju se Delije, pojedine ekipe BBB-a, ali i Torcidini prijatelji među navijačima Benfice.