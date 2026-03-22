Obavijesti

Sport

Komentari 3
NASTAVAK INCIDENTA

Bad Blue Boysi optužuju Torcidu za suradnju s Grobarima? Izašle su navodne poruke na mrežama

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Bad Blue Boysi optužuju Torcidu za suradnju s Grobarima? Izašle su navodne poruke na mrežama
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tu vijest objavila je poznata stranica Hooligans.cz. Kako oni navode, Bad Blue Boysi su se sukobili s vođom Torcide Zagreb te da su mu u mobitelu pronađene poruke s jednim od vodećih ljudi Grobara

Dinamo je slavio nad Lokomotivom 5-0 kao gost na Maksimiru u sklopu 27. kola domaćeg nogometnog prvenstva. 'Modri' su došli do šeste uzastopne pobjede, a drugi uzastopni hat-trick zabio je Dion Drena Beljo. Preostala dva gola Dinama zabio je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića je ponovno došla na deset bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka

SAŽETAK LOKOMOTIVA - DINAMO VIDEO Beljo hat-trickom ispisao povijest, Dinamo 'petardom' ispratio Lokomotivu. Evo golova
VIDEO Beljo hat-trickom ispisao povijest, Dinamo 'petardom' ispratio Lokomotivu. Evo golova

Osim golijade na Maksimiru, utakmicu je obilježila poruka koju su Bad Blue Boysi uputili svojim najvećim rivalima, splitskoj Torcidi. Nedavno je došlo do sukoba Torcide i Delija kod Tuzle, a Torcida je optužila Delije za suradnju s policijom, takozvano "drukanje".

Torcida je Delije prozvala transparentom "Tko to tamo pjeva?", a Boysi su odgovorili porukom: "Torcida Beograd" po uzoru na transparent 'Torcida Zagreb'. Uz transparent istaknuli su poruke "Tko to ovde peva?" i "Torcida uz drukere". 

Među uhićenim Torcidašima našli su poruke navijača Partizana, Grobara. Provokacija je nastavljena i pjesmom, kada su zapjevali stihove: "Moj je život drukanje, bježanje, skrivanje, plakanje, laži i to je sve". 

Tu vijest objavila je poznata stranica Hooligans.cz. Kako oni navode, Bad Blue Boysi su se sukobili s vođom Torcide Zagreb te da su mu u mobitelu pronađene poruke s jednim od vodećih ljudi Grobara, navijačke skupine beogradskog Partizana. U porukama objavljenima na društvenim mrežama spominju se Delije, pojedine ekipe BBB-a, ali i Torcidini prijatelji među navijačima Benfice. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača
VIDEO: 'PETARDA' NA MAKSIMIRU

Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača

LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu u 27. kolu HNL-a, a opet se istaknuo Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick. Osim Belje, dva gola je zabio Stojković. Bennaceru je poništen gol
Vukovar - Hajduk 0-6: Splićani 'razmontirali' zadnju momčad lige. Livaja zabio panenku
POGLEDAJTE GOLOVE

Vukovar - Hajduk 0-6: Splićani 'razmontirali' zadnju momčad lige. Livaja zabio panenku

VUKOVAR - HAJDUK 0-6 Splićani su uvjerljivo slavili protiv fenjeraša u Osijeku. Zadnji puta su šest golova u HNL-u zabili prije šest godina, 22. veljače 2020., kada su slavili protiv Gorice na Poljudu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026