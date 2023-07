Badelj: Dalić je nakon Eura htio 'očistiti' reprezentaciju. Nisam mislio da zaslužujem oproštaj

Počeo je u zagrebačkim Ponikvama pa preko Dinama došao do klubova iz 'Liga petice'. I usput skupio 55 nastupa za 'vatrene' u itekako žestokoj konkurenciji.

Naravno, radi se o Milanu Badelju (34), koji je prošlu sezonu odradio u drugom rangu talijanskog nogometa te s Genoom ekspresno izborio povratak u Serie A. Iako se službeno nikada nije oprostio od hrvatske reprezentacije, nakon Eura 2020 (koji se igrao 2021.) nekako je pao u drugi plan i ispao iz kombinacija izbornika Zlatka Dalića.

- Nakon Eura se nekako očekivalo da ću sam reći da neću više igrati za repku, poručiti hvala, doviđenja, ali nisam se osjećao u poziciji da sam dovoljno zaslužio pozdrav i odlazak na taj način. Luka, Mandžo, Čarli, Šime, Deki... Svi koji su ostavili dubok trag, po meni, oni si mogu uzeti to pravo da kažu dosta, da se oglase. A nakon tog turnira shvatio sam da ja to ne zaslužujem, ionako nisam prebitan, a odlazim dignute glave. Zadnjih godinu i pol, dvije dana počeo sam shvaćati da za mene polako više nema mjesta. Nije to više to. Da ne zaslužujem više biti dio repke, ne odgovaram nivou, i to mi je bilo skroz OK. I tako je, eto, na kraju i završilo - ispričao je za Badelj za Sportske novosti u prvom istupu u medijima nakon dvije godine pa nastavio:

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Je li moglo biti iskomunicirano drugačije - moglo je, ali pritom ne mogu tražiti da se netko od mene oprosti na neki grandiozni način. Meni nije logično da ja kao igrač zovem izbornika, izbornik nije nazvao mene, i to je bilo to. Krenuo je “očistiti” repku, ja sam bio na toj listi, i želio je biti i ostati isti prema svima. Ne gledajući nastupe, godine, odnose, status. Pretpostavljam da je to bilo tako. Je li to moglo biti nježnije ili korektnije, možda je, ali mi smo vi u službi reprezentacije, ego je suvišan. Bila je to konačno čast i privilegija - zaključio je.