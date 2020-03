Badelj iz izolacije: Nisi poseban jer nemaš koronu, ostani doma

Milan Badelj nalazi se u izolaciji u Firenci. Cijela Italija je "u opsadnom stanju" nakon što je talijanska vlada proglasila stanje najvećeg stupnja pripravnosti u borbi protiv korona virusa. Serie A je odgođena i igrači se nalaze u kućnim karantenama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Badelj se iz Firence javio videopozivom za RTL (video).

- OK smo kao familija, tu su supruga, punica i mali. Izolirani smo u stanu jer je u našoj ekipi bilo par pozitivnih slučajeva - rekao je veznjak Fiorentine i hrvatske reprezentacije pa nastavio:

- Koliko znam, osim njih koji su bili testirani i koji su bili pozitivni, nitko drugi se nije testirao jer nitko nije bio dovoljno loše. Svi smo u izolaciji, pokušava se liječiti ono što se nije uspjelo spriječiti.

Ima li razloga za brigu?

- Ne mogu reći da sam zabrinut jer smrtnost je u postotku stvarno niska. Situacija je konfuzna i nezgodna jer si izoliran i jer koronu treba shvatiti ozbiljno. Jako je zarazna.

Kako ubiti vrijeme, što se radi u izolaciji?

- Gledam filmove, igramo se s klincem, naučili smo nešto novo skuhati i nacrtati. Pronalazimo neke nove sitne radosti.

Kako Talijani gledaju na cijelu situaciju?

- Talijani nisu klonuli duhom. Oni su vedre osobe i ne vole biti zatvoreni pa iskorištavaju svaku priliku da izađu makar na terasu i podignu moral.

Nema niti okupljanja reprezentacije, u utorak bi trebala biti objavljena odluka o Europskom prvenstvu.

- Ako odluka bude donesena u utorak, očekujem da će se Euro pomaknuti. Sad hoće li se naći neka varijanta da se odigra krajem godine u zimskoj pauzi ili će biti prolongirano skroz do kraja iduće sezone, to ne znam. To mogu nagađati.

Poruka iz karantene ljudima u Hrvatskoj?

- Ništa, treba samo slijediti upute koje su jednostavne. Kad si klinac i kad ti mama kaže da sjedneš i da zagriješ dupe jer moraš naučiti nekaj... Tako i sada trebaš ostati doma i ne izlaziti. Niti misliti da si ti poseban zato kaj je trenutno nemaš i misliš da je ne možeš dobiti.