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Baka (100) podržala Messija na SP-u! Ranije mu je nudila i ruku

Piše 24sata,
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Baka (100) podržala Messija na SP-u! Ranije mu je nudila i ruku
Foto: HRT/Screenshot

Podsjetimo, Messi je protiv Austrije zabio svoj 17. gol na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u povijesti muških svjetskih prvenstava

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Tijekom utakmice Svjetskog prvenstva između Argentine i Austrije, u kojoj su "gaučosi" slavili 2-0, televizijske kamere zabilježile su prizor koji je brzo obišao svijet i postao hit na društvenim mrežama. Fotografija nasmiješene starije gospođe u argentinskom dresu, koja drži natpis "100-godišnja Messijeva navijačica", raznježila je mnoge i postala simbolom dugovječnosti i odanosti nogometnoj ikoni.

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A brzo je otkriven i identitet gospođe. Ne radi se o anonimnoj Argentinki, već o poznatoj internetskoj ličnosti poznatoj kao "Gangster Granny", pravog imena Pauline Kana. Ona je zvijezda popularnih komičnih videa koje stvara sa svojim unukom Rossom Smithom, a poznata je po pojavljivanju na velikim sportskim i javnim događajima.

Podsjetimo, Messi je protiv Austrije zabio svoj 17. gol na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Kasnije u utakmici zabio je i osamnaesti gol, dodatno učvrstivši svoj rekord.

Inače, "gangster granny" već je poznata navijačica argentinskog čarobnjaka. Snimili su je na utakmici Inter Miamija 2025. godine, kada je, pak, sa sobom imala natpis 'Leo, oženi me!'. 

(*uz korištenje AI-ja)

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