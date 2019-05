Bakayoko: Gattusu sam samo ponovio ono što mi je rekao...

U posljednjoj utakmici 35. kola Milan je na San Siru pobijedio Bolognu 2-1. Jako bitna pobjeda, ali od vrha do dna umrljana incidentom nedostojnim bilo kakve amaterske nogoloptačke družine, a kamoli Milana.

Dan nakon teških riječi koje je razmijenio sa trenerom Genarrom Gattusom u javnost je sa svojom verzijom izašao i Tiemoue Bakayoko:

- Već se tjednima priča o meni, o mojim kašnjenjima i koječemu drugome. Odlučio sam ništa ne komentirati nego šutiti, trenirati i igrati. Ali ova zadnja priča jednostavno me obvezuje, prisiljava da iznesem istinu jer odbijam da me se bez ikakvog temelja obilježi kao igrača koji odbija ući u igru kada mu trener to kaže i koji ne poštuje svoj klub i svoju momčad - počeo je Bakayoko.

- Utakmicu sam počeo na klupi i bio spreman dati sve od sebe pa makar mi trener dao samo pet minuta. Kad se Biglia ozlijedio rečeno mi je da se počnem spremati za ulazak u igru. I upravo to sam radio. Između 23. i 26. minute. Kad sam sjeo na klupu da još samo stavim štitnike trener mi se obratio riječima koje ni u kojem slučaju nisam očekivao, a jedina moja reakcija bila je da sam mu ponovio ono što je on meni rekao, dakle: njegove riječi - nastavio je Francuz koji je u Milanu na posudbi, iz Chelseaja.

- Dakle, da bude jasno: nisam odbio ući u igru. Nikada u životu pa ni protiv Bologne. A želio sam samo jedno: ući u igru i pomoći suigračima kao što činim svo vrijeme otkad sam tu i kao što ću činiti do kraja sezone. Forza Milan! - rekao je Bakayoko.

- Riješit ću to na svoj način - rekao je Gattuso.

Ovako je stvari rješavao kao igrač, nadamo se da isti princip rada ne koristi i sad kad je trener.

Za dobro Bakayoka.