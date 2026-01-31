EHF odbio ispriku Sigurdssona!

Ne stišava se bura oko Dagura Sigurdssona i njegovog istupa u kojem je žestoko kritizirao EHF. Danas se hrvatski izbornik ispričao EHF-u, ali ispriku nisu prihvatili.

EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!'

- Prije svega, Dagur se ispričao zbog onoga što je rekao. To nije prihvatljivo i nije ugodno čuti takve usporedbe. S druge strane, kada nešto nije u najboljem mogućem svjetlu, morate živjeti s kritikama - rekao je predsjednik organizacije Michael Wiederer i dodao da će ipak biti promjena u budućnosti:

- Program natjecanja planira se godinama unaprijed, ali moramo detaljno analizirati kako je došlo do ovakvog rasporeda - rekao je.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, Sigurdsson je dan uoči utakmice protiv Njemačke napao EHF zbog toga što je u zadnji trenutak promijenio lokaciju smještaja za Hrvatsku, usporedio EHF sa fast foodom, požalio se na raspored u kojem je naša reprezentacija odigrala dvije ključne utakmice u razmaku od 22 sata te istaknuo nezadovoljstvo činjenicom da je morao odrađivati medijske obaveze umjesto da se priprema s momčadi.

Hoće li uslijediti novi odgovor Sigurdssona, ostaje za vidjeti...