EHF odbio ispriku Sigurdssona!
Ne stišava se bura oko Dagura Sigurdssona i njegovog istupa u kojem je žestoko kritizirao EHF. Danas se hrvatski izbornik ispričao EHF-u, ali ispriku nisu prihvatili.
- Prije svega, Dagur se ispričao zbog onoga što je rekao. To nije prihvatljivo i nije ugodno čuti takve usporedbe. S druge strane, kada nešto nije u najboljem mogućem svjetlu, morate živjeti s kritikama - rekao je predsjednik organizacije Michael Wiederer i dodao da će ipak biti promjena u budućnosti:
- Program natjecanja planira se godinama unaprijed, ali moramo detaljno analizirati kako je došlo do ovakvog rasporeda - rekao je.
Podsjetimo, Sigurdsson je dan uoči utakmice protiv Njemačke napao EHF zbog toga što je u zadnji trenutak promijenio lokaciju smještaja za Hrvatsku, usporedio EHF sa fast foodom, požalio se na raspored u kojem je naša reprezentacija odigrala dvije ključne utakmice u razmaku od 22 sata te istaknuo nezadovoljstvo činjenicom da je morao odrađivati medijske obaveze umjesto da se priprema s momčadi.
Hoće li uslijediti novi odgovor Sigurdssona, ostaje za vidjeti...
