Bakrar: Cijeli život sam napadač i nadam se da ću zabiti. Imamo kvalitetu za pobjedu i prolaz...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Jill Delsaux/Belga

Znamo da neće biti lako, ali svi vjerujemo da ćemo odigrati dobru utakmicu. Spremni smo za to, možda nismo dali dovoljno golova u prvoj utakmici, mogli smo više, ali došli smo to ispraviti, rekao je Bakrar

Dan odluke u Europi Dinamo će imati u četvrtak. U 21 sat igra protiv Genka u Belgiji i lovi zaostatak od 3-1. Mario Kovačević najavio je susret, a uz njega to je učinio i Monsef Bakrar, koji bi mogao biti u centru pozornosti jer Dion Drena Beljo propušta susret zbog kartona.

Foto: Jill Delsaux/Belga

- Spreman sam za utakmicu, znamo da nas čeka težak posao. Veliki je to izazov, ali i suigrači i ja vjerujemo da možemo ovdje ispuniti cilj. Znam kakva su očekivanja i mi ćemo dati sve od sebe za pozitivan rezultat. Utakmica i pobjeda protiv Varaždina donijele su nam samopouzdanje, nema umora, jer je trener napravio i neke promjene. Idemo 100 posto u tu utakmicu, nemamo što za izgubiti, idemo po pobjedu. Kao što sam rekao, došli smo po pobjedu, to ćemo i pokušati napraviti. Znamo kolika je odgovornost na nama - rekao je Alžirac.

Sada će nevjerojatnije u vrh navale, a do sada je više bio na krilu?

- Uloga na krilu je za mene ipak nova, još uvijek moram hvatati neke kretnje, ali mislim da sam sve bolji iz utakmice u utakmicu. Cijeli sam život napadač, znam što moram činiti i nadam se da ću u četvrtak zabiti koji gol. Svi želimo igrati u Europi, pogotovo ja, koji sam se vratio iz MLS-a. Sretan sam što igram u velikom klubu kao Dinamo i želim se dokazati u svakoj utakmici.

Nada za prolaz i dalje živi?

- Mislim da smo igrali dobro u prvoj utakmici, ali smo primili golove koje nismo trebali, Ipak, gledamo naprijed, samo ovu utakmicu, imamo kvalitetu za pobjedu. Znamo da neće biti lako, ali svi vjerujemo da ćemo odigrati dobru utakmicu. Spremni smo za to, možda nismo dali dovoljno golova u prvoj utakmici, mogli smo više, ali došli smo to ispraviti. Znam da će biti i veliki broj naših navijača, uvijek su uz nas, kao da ne igramo u gostima, uz njihovu podršku doista vjerujem da možemo odigrati kvalitetno.

