Stojković je bio najbolji igrač Dinama, zabio prva dva europska gola za 'modre', jednom spektakularno. Ovakav Luka je razina više za ovu momčad, i priznajemo, njegovu je predstavu grijeh ocijeniti 'šesticom'. Ali..
Bakrar izludio golmana Genka, Livaković opet briljirao na golu, ali pričuve su opet podbacile...
Dinamo je zaključio još jednu, ipak uspješnu, europsku sezonu. Bilo je tu puno uspona i padova, velikih slavlja i stresnih trenutaka, ali Zagrepčani su još jednom prezimili u Europi, pa ispali od - kvalitetnije momčadi. I to je realnost, bez obzira što su "modri" poslije vrlo dobre utakmice u Genku možda zaslužili i više. Genk je kompletniji i organiziraniji, a Dinamu treba još napredovati (na svim poljima unutar kluba) kako bi bio spreman za osminu finala (ili čak i više) europskih natjecanja. A kako su dinamovci igrali u Genku?
