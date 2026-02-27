Obavijesti

Sport

Komentari 5
KAKO SU IGRALI? PLUS+

Bakrar izludio golmana Genka, Livaković opet briljirao na golu, ali pričuve su opet podbacile...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 5 min
Bakrar izludio golmana Genka, Livaković opet briljirao na golu, ali pričuve su opet podbacile...
Foto: Jill Delsaux/Belga

Stojković je bio najbolji igrač Dinama, zabio prva dva europska gola za 'modre', jednom spektakularno. Ovakav Luka je razina više za ovu momčad, i priznajemo, njegovu je predstavu grijeh ocijeniti 'šesticom'. Ali..

Admiral

Dinamo je zaključio još jednu, ipak uspješnu, europsku sezonu. Bilo je tu puno uspona i padova, velikih slavlja i stresnih trenutaka, ali Zagrepčani su još jednom prezimili u Europi, pa ispali od - kvalitetnije momčadi. I to je realnost, bez obzira što su "modri" poslije vrlo dobre utakmice u Genku možda zaslužili i više. Genk je kompletniji i organiziraniji, a Dinamu treba još napredovati (na svim poljima unutar kluba) kako bi bio spreman za osminu finala (ili čak i više) europskih natjecanja. A kako su dinamovci igrali u Genku?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026