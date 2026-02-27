Bakrar izludio golmana Genka, Livaković opet briljirao na golu, ali pričuve su opet podbacile...

Dinamo je zaključio još jednu, ipak uspješnu, europsku sezonu. Bilo je tu puno uspona i padova, velikih slavlja i stresnih trenutaka, ali Zagrepčani su još jednom prezimili u Europi, pa ispali od - kvalitetnije momčadi. I to je realnost, bez obzira što su "modri" poslije vrlo dobre utakmice u Genku možda zaslužili i više. Genk je kompletniji i organiziraniji, a Dinamu treba još napredovati (na svim poljima unutar kluba) kako bi bio spreman za osminu finala (ili čak i više) europskih natjecanja. A kako su dinamovci igrali u Genku?

