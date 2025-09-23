Bakrar: Mogao sam dodati, ali isplatilo se što sam vjerovao u sebe. Dobio sam puno poruka!

Vjerovao sam u sebe i odlučio se na udarac, iako je, naravno, postojala opcija i za pas... Riječi su Monsefa Bakrara (24), koji je u subotu zabio nevjerojatan gol u derbiju protiv Hajduka. Alžirac je zabio golčinu za 2-0 projektilom koji je išao čak 116 kilometara na sat.

Njegov gol dugo će se pamtiti, a Dinamov napadač dao je intervju za službenu stranicu HNL-a, u kojem je komentirao akciju koju je sjajno završio.

- Bio je to poseban trenutak za mene. Odigrali smo odličan presing, presjekao sam loptu i krenuo u trku prema protivničkom šesnaestercu. Vjerovao sam u sebe i odlučio se na udarac, iako je, naravno, postojala opcija i za pas. Dobro je da sam se odlučio na udarac i lopta je u savršenoj putanji ušla u gol. Isplatilo se! Na moju i radost mojih suigrača jer smo poveli 2-0 u derbiju i praktično riješili pitanje pobjednika - rekao je Bakrar, koji je nekoliko puta pogledao vlastito remek djelo.

- Pogledao sam puno puta gol, stvarno je jedan od najljepših, ali još mi je važnije što je taj gol pomogao momčadi doći do pobjede u važnoj utakmici. Derbiji s Hajdukom su posebne utakmice za Dinamo i zato nam ova pobjeda jako puno znači. Koliko sam dobio poruka? Jako puno! Čestitali su mi članovi moje obitelji, prijatelji, navijači... I stvarno mi svaka od tih poruka jako puno znači.

Bakrar: Svjestan sam visokih očekivanja u Dinamu

Bakrar je svjestan visokih očekivanja u Dinamu, pogotovo nakon prošle sezone u kojoj "modri" nisu ostvarili svoje ciljeve.

- Kad je Dinamo u pitanju, očekivanja su uvijek vrlo velika, toga smo itekako svjesni. A naši ciljevi su vrlo jasni, želimo se boriti za sve trofeje. Svi u klubu težimo tome i to je jedni ispravni način razmišljanja. Najveća vrijednost Dinama ove sezone? Naša najveća snaga je momčad.

Dinamo ima dubinu kadra na kojoj mu zavide i rivali, ali Bakrar je istaknuo joj jedan adut "modrih"...

- Imamo kvalitetu na svakoj poziciji i iskustvo igranja na međunarodnoj sceni većine igrača. Ono što nas također krasi je činjenica da svaki igrač kojega trener odabere pruža na terenu maksimum svojih mogućnosti, to zajedništvo daje Dinamu još veću snagu. Vjerujem da ćemo biti takvi i u nastavku sezone, pokazati taj naš prepoznatljiv karakter.

Bakrar: Suigrači su mi zdrava konkurencija

Bakrar je svjestan kako se za minutažu na svojoj prirodnoj poziciji, u vrhu napada, bori s Beljom i Kulenovićem.

- Na suigrače među napadačima gledam kao na zdravu konkurenciju, to je najvažnije za svaku momčad. Svatko od nas svoje suigrače gura da budu još bolji, na svakom treningu i utakmici. Samo takva zdrava konkurencija može pomoći momčadi, svaki napadač ima svoje kvalitete i daje treneru puno mogućnosti za izbor. Uostalom, na kraju dana sve je to u službi Dinama. Ne pobjeđuju pojedinci, nego Dinamo. Nije bitno tko je u određenom trenutku na terenu, svako od nas daje za momčad sto posto. Drago mi je da sam okružen takvim suigračima - istaknuo je Bakrar, koji ne planira usporiti...

- Osobno, želim zadržati ovu formu i truditi se napredovati na svakom treningu i utakmici, pomoći momčadi golovima i asistencijama. Naravno da bih, kao napadač, želio postići što je moguće više pogodaka, ali najvažnije je pomoći Dinamu u ostvarenju što boljih rezultata i osvajanju trofeja - rekao je za HNL-ovu stranicu.