Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEMA STRANCA DO BOSANCA

Rušio je Fenerbahče i dobivao ovacije Maksimira. Za 24sata sad kaže: 'Neka on bude junak'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Rušio je Fenerbahče i dobivao ovacije Maksimira. Za 24sata sad kaže: 'Neka on bude junak'
6
Zagreb: Dinamo s 3:1 pobijedio Hajduk u posljednjem kolu lige | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Izet Hajrović najavio je utakmicu Dinamo - Fenerbahče: Rijetki igrači dožive skandiranje u Maksimiru, znam da su navijači u naše vrijeme često tako s terena ispraćali Oršića. Fenerbahče može opet pasti

Fenerbahče? E, to je bila sjajna utakmica, dobili smo 4-1, ja sam na kraju zabio dva gola. Zauvijek ću se sjećati tog dvoboja, kad sam izlazio s terena navijači su mi pljeskali, pa je krenulo ono: 'Javi se, javi se'. To je stvarno poseban osjećaj kad vas navijači tako cijene, kad vas prihvate na takav način, priča nam Izet Hajrović (34).

Pokretanje videa...

Igrači Dinama krenuli prema stadionu 01:41
Igrači Dinama krenuli prema stadionu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Povijest se ponavlja, Dinamo će u srijedu nakon sedam godina opet ugostiti Fenerbahče. Zagrepčani konačno počinju svoj novi europski pohod, u Maksimir stiže stari poznanik. Turci su 20. rujna 2018. stigli u Maksimir na otvaranje Europske lige, glavni grad Hrvatske napustili pognute glave. Hajrović je zabio dvaput, Šunjić i Olmo po jednom.

POČINJE EUROPSKA LIGA Dinamo trlja ruke: Fener kiksao uoči gostovanja na Maksimiru
Dinamo trlja ruke: Fener kiksao uoči gostovanja na Maksimiru

- Od tada je prošlo sedam godina? Rekao bih, ni puno ni malo. Brzo je prošlo vrijeme, meni su sjećanja s te utakmice u glavi kao da se igrala jučer. Baš smo bili dobri, odigrali pravu utakmicu, potpuno zasluženo dobili. I onda još to skandiranje Maksimira, rijetki igrači to dožive u Maksimiru. Znam da se u naše vrijeme često skandiralo Orši - priča Hajrović pa dodaje:

OLMIĆ ODUŠEVIO VIDEO Čarobni potezi bivšeg dinamovca! Fantastična peta pa gol, pogledajte šou Danija Olma
VIDEO Čarobni potezi bivšeg dinamovca! Fantastična peta pa gol, pogledajte šou Danija Olma

- Moji golovi? Prvi je bio nakon pete Gavranovića, drugi sam zabio u prazan gol nakon asistencije Olma. I bio mi je to vjerojatno jedan od najlakših golova karijere. Bili smo baš dobra, uspješna generacija, u Maksimiru su padali velikani. Imali smo super kemiju u momčadi, to je uvijek bitno. Sve nam se poklopilo. I uvijek smo imali pravu podršku.

POGLEDAJTE GOLOVE:

Dinamo se u međuvremenu jako promijenio...

- Još su do ovoga ljeta tu bili Ademi i Petković, ali sad se promijenila kompletna momčad. U Dinamu su i dalje Zagorac i Theophile, igrao sam u jednom periodu i s Kulenovićem, sve ostalo su neki novi dečki. Ali ne brinem, Dinamo uvijek zna što radi, u Maksimiru uvijek imaju nekakav plan, na kraju ispune očekivanja navijača.

SVE NA JEDNOM MJESTU Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
Dinamo je u 1. kolu skupine D na Maksimiru pobjedio Fenerbahče 4:1
Dinamo je u 1. kolu skupine D na Maksimiru pobjedio Fenerbahče 4:1 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dani Olmo je iz one vaše generacije stigao do Barcelone, Ivan Šunjić i Mislav Oršić s ciparskim Pafosom igraju Ligu prvaka...

- Dinamo je uvijek imao sjajne klince, Olmo je bio klasa, a sjećam se kad nam se na zimskim pripremama priključio Gvardiol. Odmah smo svi pričali kakva je to 'zvijer', imao je 16-17 godina, a bio je psihički i fizički na visokoj razini, znao sam da će on postati igračina. Kao i kod Olma, ma vidite, odmah osjetite tu kvalitetu.

JUNAK IZ SJENE Trojac koji je Dinamo stajao milijune eura ispao je iz prvih 11. Iskočio je neočekivani adut...
Trojac koji je Dinamo stajao milijune eura ispao je iz prvih 11. Iskočio je neočekivani adut...

Pratite li današnji Dinamo?

- Pratim, kako ne? Mene u HNL-u zanima samo Dinamo, nikad ne gledam neke druge utakmice. Završio sam igračku karijeru, pa se malo distancirao od nogometa, želim se malo odmoriti od sporta kojemu sam posvetio 20-ak godina. Ali pratim Dinamo, kao i neke druge klubove za koje sam igrao u karijeri.

Dinamo je u 1. kolu skupine D na Maksimiru pobjedio Fenerbahče 4:1
Dinamo je u 1. kolu skupine D na Maksimiru pobjedio Fenerbahče 4:1 | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Može li današnji Dinamo šokirati Fenerbahče? Kao i onaj vaš prije sedam godina?

- Može, kako ne? Dinamo je uvijek imao kvalitetne igrače, tako je i sad. To je poznati klub diljem Europe, ne brinem ja da će to već u srijedu biti dobro. Volio bih da Dinamo opet Europsku ligu otvori pobjedom nad Fenerbahčeom, onda je u nastavku sezone sve puno lakše. Tako je bilo i nama.

USKORO PADA ODLUKA Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...
Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...

A tko može postati novi junak Dinama? Tko može protiv Fenera postati novi Izet Hajrović?

- Ha, ha, teško je reći. Meni se sviđaju ove napadačke karike (Bakrar i Hoxha) koji su bili sjajni protiv Hajduka, ali volio bih da to bude Sandro Kulenović. Navijači ga cijene, a taj dečko uvijek daje sve od sebe, nikad se ne štedi. I zaslužio je nešto takvo, da i njemu zaplješće cijeli Maksimir. Evo, moja prognoza je 2-0 za Dinamo, Kulenović će zabiti dva gola - završio je Hajrović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
LEO I CRISTIANO DOMINIRALI

FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

Lionel Messi osvojio ih je osam, Cristiano Ronaldo pet. Luka Modrić prekinuo je njihovu dominaciju, a Dembele je zadnji osvojio Zlatnu loptu. Cannavaro je jedini branič u 21. stoljeću koji je zasjeo na vrh...
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
U ČEMU JE PROBLEM?

FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025