Rušio je Fenerbahče i dobivao ovacije Maksimira. Za 24sata sad kaže: 'Neka on bude junak'
Fenerbahče? E, to je bila sjajna utakmica, dobili smo 4-1, ja sam na kraju zabio dva gola. Zauvijek ću se sjećati tog dvoboja, kad sam izlazio s terena navijači su mi pljeskali, pa je krenulo ono: 'Javi se, javi se'. To je stvarno poseban osjećaj kad vas navijači tako cijene, kad vas prihvate na takav način, priča nam Izet Hajrović (34).
Povijest se ponavlja, Dinamo će u srijedu nakon sedam godina opet ugostiti Fenerbahče. Zagrepčani konačno počinju svoj novi europski pohod, u Maksimir stiže stari poznanik. Turci su 20. rujna 2018. stigli u Maksimir na otvaranje Europske lige, glavni grad Hrvatske napustili pognute glave. Hajrović je zabio dvaput, Šunjić i Olmo po jednom.
- Od tada je prošlo sedam godina? Rekao bih, ni puno ni malo. Brzo je prošlo vrijeme, meni su sjećanja s te utakmice u glavi kao da se igrala jučer. Baš smo bili dobri, odigrali pravu utakmicu, potpuno zasluženo dobili. I onda još to skandiranje Maksimira, rijetki igrači to dožive u Maksimiru. Znam da se u naše vrijeme često skandiralo Orši - priča Hajrović pa dodaje:
- Moji golovi? Prvi je bio nakon pete Gavranovića, drugi sam zabio u prazan gol nakon asistencije Olma. I bio mi je to vjerojatno jedan od najlakših golova karijere. Bili smo baš dobra, uspješna generacija, u Maksimiru su padali velikani. Imali smo super kemiju u momčadi, to je uvijek bitno. Sve nam se poklopilo. I uvijek smo imali pravu podršku.
Dinamo se u međuvremenu jako promijenio...
- Još su do ovoga ljeta tu bili Ademi i Petković, ali sad se promijenila kompletna momčad. U Dinamu su i dalje Zagorac i Theophile, igrao sam u jednom periodu i s Kulenovićem, sve ostalo su neki novi dečki. Ali ne brinem, Dinamo uvijek zna što radi, u Maksimiru uvijek imaju nekakav plan, na kraju ispune očekivanja navijača.
Dani Olmo je iz one vaše generacije stigao do Barcelone, Ivan Šunjić i Mislav Oršić s ciparskim Pafosom igraju Ligu prvaka...
- Dinamo je uvijek imao sjajne klince, Olmo je bio klasa, a sjećam se kad nam se na zimskim pripremama priključio Gvardiol. Odmah smo svi pričali kakva je to 'zvijer', imao je 16-17 godina, a bio je psihički i fizički na visokoj razini, znao sam da će on postati igračina. Kao i kod Olma, ma vidite, odmah osjetite tu kvalitetu.
Pratite li današnji Dinamo?
- Pratim, kako ne? Mene u HNL-u zanima samo Dinamo, nikad ne gledam neke druge utakmice. Završio sam igračku karijeru, pa se malo distancirao od nogometa, želim se malo odmoriti od sporta kojemu sam posvetio 20-ak godina. Ali pratim Dinamo, kao i neke druge klubove za koje sam igrao u karijeri.
Može li današnji Dinamo šokirati Fenerbahče? Kao i onaj vaš prije sedam godina?
- Može, kako ne? Dinamo je uvijek imao kvalitetne igrače, tako je i sad. To je poznati klub diljem Europe, ne brinem ja da će to već u srijedu biti dobro. Volio bih da Dinamo opet Europsku ligu otvori pobjedom nad Fenerbahčeom, onda je u nastavku sezone sve puno lakše. Tako je bilo i nama.
A tko može postati novi junak Dinama? Tko može protiv Fenera postati novi Izet Hajrović?
- Ha, ha, teško je reći. Meni se sviđaju ove napadačke karike (Bakrar i Hoxha) koji su bili sjajni protiv Hajduka, ali volio bih da to bude Sandro Kulenović. Navijači ga cijene, a taj dečko uvijek daje sve od sebe, nikad se ne štedi. I zaslužio je nešto takvo, da i njemu zaplješće cijeli Maksimir. Evo, moja prognoza je 2-0 za Dinamo, Kulenović će zabiti dva gola - završio je Hajrović.
