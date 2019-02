Bale odbio slaviti gol, samo ga je Luka Modrić uspio smiriti

Nedjelja je Real Madridu donijela pobjedu, ali i probleme. Svi ih prozivaju za nezasluženu pobjedu, nakon što su s dva penala (od kojih je jedan bio kontroverzan) srušili Levante, a tu je i situacija s Garethom Baleom.

Upravo je on zabio za pobjedu 2-1 nakon što je Casemiro izborio penal, ali odbio je slaviti sa suigračima. Svi su potrčali prema njemu da proslave zajedno, a Bale se krenuo udaljavati prema centru terena. Odgurnuo je Lucasa, nekolicini suigrača je samo 'nabacio', ostale ignorirao, a omekšao ga je tek Luka Modrić. Odbio je čestitke ostalih suigrača, ali našeg je kapetana ipak zagrlio.

Bale didn't want to celebrate with Vazquez https://t.co/MEo7dthG8l — SPORT English (@Sport_EN) 24. veljače 2019.

didn't like what bale did to lucas but this is cute af pic.twitter.com/3A64itCXpL — mica (@halamagia) 25. veljače 2019.

🗣 Jorge Valdano: "What Bale did seems to me like a very bad gesture, a very ugly gesture." pic.twitter.com/2uUuJYyQqG — RMOnly (@ReaIMadridOnly) 25. veljače 2019.

Očigledno je nakon sinoćnje situacije da između Balea i kluba nešto ne štima. Vjerojatno je problem minutaža koju mu daje Santiago Solari. I protiv Levantea je ušao s klupe, samo nekoliko minuta prije gola, a čak nije bio prva izmjena koju je trener napravio.

Velšaninu je gol protiv Levantea bio 13. ove sezone, sedmi u prvenstvu.