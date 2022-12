Balić: Ono u Mađarskoj nije bilo za ljude. Probudiš se ujutro i čekaš kome će zabraniti da igra

Imamo tri dana i dvije utakmice da vidimo gdje su, u kakvom stanju su igrači. Prava priprema kreće od 1. siječnja. Tu ćemo se posvetiti najviše utakmici s Egipćanima, da to dočekamo spremni. O tome nam ovisi plasman u četvrtfinale, rekla je legenda hrvatskog rukometa Ivano Balić, danas pomoćnik izbornika Hrvoja Horvata.

Reprezentacije se okupila u Zagrebu i uskoro će put Poreča gdje će odraditi pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Švedskoj i Poljskoj.

- Ponovit ćemo ono što većina njih zna ili gotovo svi, te akcije u napadu i par obrambenih zadataka. Ništa previše. Pokušat ćemo ili nešto više ili nešto novo napraviti na ovoj zatvorenoj utakmici.

Ovoga puta ne bi trebalo biti zavrzlama s koronom kao što je to bilo na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj gdje je Hrvatska zapela u drugom krugu.

- Ono što je bilo u Mađarskoj nije za ljude. Zapravo su svi čekali jutro da vidimo ima li tko novi pozitivan, kome će zabraniti da igra. Nadam se da će ovo biti malo opuštajuće, da se koncentriramo samo na rukomet. I onda bi vjerojatno sve trebalo biti puno bolje nego što je bilo u Mađarskoj - rekao je Balić i dodao:

- Nadam se da se nitko neće ozlijediti ili doći ozlijeđen. To što imamo, to je to. U sljedećih 12, 13 dana moramo se što bolje uigrati, prije prve utakmice.

Po kojem kriteriju su igrači pozivani u reprezentaciju?

- To je više pitanje za izbornika. Gledali smo kako igrači igraju u svojim klubovima. Već su svi bili članovi ove reprezentacije. Netko malo duže, netko malo kraće. Najjača stavka bi trebala biti kolektivni duh. Da to bude prava ekipa, na taj način su se u prošlosti osvajali naslovi i nadam se da će neka medalja doći s ovom novom Hrvatskom.

Koje su pozitivne, a koje negativne stvari oko sudara s Egiptom?

- Ima dobrih i loših stvari. Dobro je što je prva utakmica i svi će biti svježi. Ali isto tako će biti i oni. Imaju problema s ozljedama i mislim da će presuditi koja ekipa je mentalno spremna za tu bitku. Treba se taktički pripremiti. Izbornik šalje videe odavno, znamo sve što Egipat igra, ali igrači su ti koji moraju na terenu sprovesti u djelo zamisli od izbornika. Mislim da će to biti dobro.

Kako mi stojimo s ozljedama?

- Čupko ima ozbiljnijih problema, a Martinović bi trebao doći čitav, hahaha. Ali to ćemo vidjeti sad kad dođemo gore.

