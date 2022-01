U bogatoj NBA večeri svjetla reflektora bila su uprta u dva ponajbolja igrača današnjice. Balkanski okršaj između Luke Dončića i Nikole Jokića pripao je Dallas Mavericksima koji su s laganih 103-89 deklasirali Denver Nuggetse i došli do 19. pobjede u 38. utakmici.

A briljirao je upravo dvojac s početka teksta. Dončić nije bio na šuterskoj razini, zabio je 21 koš, ali zato je dijelio lopte šakom i kapom. Susret je završio s čak 15 asistencija, a stigao je uhvatiti osam skokova. Podršku je imao u Bullocku koji je zabio 15 koševa, baš kao i Powell.

Denver se cijele sezone muči s izostancima, a Nikola Jokić jednostavno ne može sam. Prošlosezonski MVP je gotovo svaku utakmicu najbolji u svim rubrikama, no ne može sam protiv petorice. Zabio je 27 koševa i uhvatio 16 skokova, a jedini koji mu je koliko toliko pomogao je Gordon koji je zabio 15 koševa. Bilo je to nedovoljno za pobjedu protiv raspoloženog Dallasa.

A hrvatske navijače sigurno veseli još jedna fenomenalna partija Bojana Bogdanovića koji igra u sjajnoj formi. Njegov Utah Jazz pobijedio New Orleans Pelicans 115-104 i s 27 pobjeda u 37 utakmica skočio na treće mjesto na ljestvici Zapadne konferencije.

Najbolji je bio, već tradicionalno, sjajni Mitchell koji je zabio 29 koševa, ali veliku pomoć imao je u sjajnom Bogdanoviću. Babo je za 35 minuta igre zabio 21 koš uz tri skoka. Šutirao je 8-17, a trice je gađao 5-11.

Baš kao i prošle sezone, kako se bliži All Star, Bojan je sve bolji i Beretta se polako zagrijava. Hrvatski reprezentativac je u posljednjih deset utakmica na sjajnom prosjeku od 19.8 koševa po utakmici i to je ono izdanje na koje je i naviknuo navijače Jazzera. Pokazao je kako hvata formu i sada može biti samo još bolji. I to u pravo vrijeme.

Beretta će potpuno zagrijana dočekati play-off, najbitnije razdoblje sezone u kojoj Jazzeri napokon žele otići korak dalje i isprati gorak okus iz prošlih sezona. Imaju jako dobro posloženu ekipu, a uz ovakvog Babu ništa nije nemoguće.

Kod Pelicansa je još jednu dobru utakmicu odigrao Valančiunas koji je zabio 25 koševa uz devet skokova.

Iznenađenje večeri priredio je Detroit koji je s 115-106 srušio aktualnog NBA prvaka Milwaukee Buckse.

Saddiq Bay je terorizirao obranu Bucksa pa je na kraju brojao do 34 koša, od čega čak osam trica. Giannis Antetokounmpo je bio na svojoj razini, zabio 31 koš, Holiday dodao 29, ali večeras su Pistonsi bili bolji.

Do velike pobjede stigli su i Memphis Grizzliesi koji su sa 118-104 svladali favorizirani Brooklyn. Memphis je od početka dao do znanja Netsima da će to biti teška utakmica. Od samog početka su vodili, igrali agresivno i tvrdo i na kraju došli do velike pobjede. Morant je briljirao s 36 koševa i zasjenio Kevina Duranta koji je zabio deset manje.

Ostali rezultati:

Philadelphia - Houston 133-113

Washington - Charlotte 124-121

Chicago - Orlando 102-98

Golden State - Miami 115-108

Portland - Atlanta 136-131

LA Clippers - Minnesota 104-122