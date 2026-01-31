Vujović: Lako je nakon susreta biti pametan, no ovo što sam vidio nije mi se uopće svidjelo

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u Herningu polufinalni susret protiv Njemačke. Nijemci su bili bolji kroz većinu susreta i slavili rezultatom 31-28. U nedjelju od 15.15 sati igramo protiv Islanda za treće mjesto i četvrtu brončanu medalju na Europskim prvenstvima. Islanđani su u kasnijem terminu u petak identičnim rezultatom izgubili od Danaca, kao i mi od Nijemaca.

Pokretanje videa... 00:57 EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' | Video: 24sata/Pixsell/Hrvatski rukometni savez

Na utakmicu se osvrnuo legendarni bivši rukometaš i izbornik Katra Veselin Vujović (65). Spomenuo je da smo na susretu trebali igrati agresivnije i s više žara.

- Jesu li Nijemci uopće imali neko isključenje? Ja mislim da nisu ili se barem ne sjećam da jesu. To je samo dokaz da hrvatski igrači u napadu nisu bili dovoljno agresivni. Isto kao i s isključenjima, odnosno koliko ih je bilo na hrvatskoj strani. Čini mi se da nije bilo onog osjećaja da sve pršti, da se sve kida. A to je polufinale. Kao da nije bilo energije.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Taktika u kojoj smo igrali sedam na šest za njega je zamorna i 'guši' kreativnost rukometaša.

- Igrati sedam na šest dugo vremena je zamarajuće. Zamarajuće je za momčad i publiku. Ne dopuštaš kreativnost igračima jer znaš da, ako izgubiš loptu ili promašiš, ostaješ s praznim vratima. To psihološki opterećuje. Tu mislim da je Dagur pogriješio, ali lako je sada biti pametan i nakon utakmice tražiti greške.

Nije mu jasno zašto je Mario Šoštarić rano izašao iz igre umjesto Filipa Glavaša kojem jučer nije bio dan.

- Ne znam, posebice što je Šoštarić igrač na kojeg se Hrvatska uvijek oslanja. On živi od tih golova, u nekim je utakmicama bio ključan. A vrlo rano je zamijenjen, dok Glavaš pritom nije donio ništa posebno, dapače, promašio je i onu kontru. No to je stvar trenerskog osjećaja. Mi sa strane svi vidimo koji bi potez možda bio dobar, ali treba sjesti za šahovsku ploču i povući te poteze. Tako to treba gledati.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Katar - Mađarska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zaključio je intervju s riječima hvale, ali i kritike na račun Hrvatske.

- Ipak, mislim da je Hrvatska tamo gdje treba biti, a to su borbe za medalju. Napravili su sjajan rezultat i trebaju ostati na toj liniji. Imaju još jednu utakmicu za medalju i priliku da potvrde da su svjetska klasa. No ovo što sam danas vidio, iskreno, uopće mi se nije svidjelo. Šteta, ali tako mislim.

Vujović je u nekoliko navrata bio povezivan s Hrvatskom, ali nikada nije sjeo na našu klupu. U trenerskom poslu je od 1995., a trenirao je reprezentacije Srbije i Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Irana i trenutačno je u Katru od 2025. godine.