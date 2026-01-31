Obavijesti

Sport

Komentari 0
ISKRENI CRNOGORAC

Vujović: Lako je nakon susreta biti pametan, no ovo što sam vidio nije mi se uopće svidjelo

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Vujović: Lako je nakon susreta biti pametan, no ovo što sam vidio nije mi se uopće svidjelo
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Katar - Mađarska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Crnogorski legendarni rukometaš i trenutačni izbornik Katra Veselin Vujović komentirao je polufinalnu utakmicu između Hrvatske i Njemačke te objasnio zašto nismo uspjeli konkurirati europskim prvacima iz 2016.

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u Herningu polufinalni susret protiv Njemačke. Nijemci su bili bolji kroz većinu susreta i slavili rezultatom 31-28. U nedjelju od 15.15 sati igramo protiv Islanda za treće mjesto i četvrtu brončanu medalju na Europskim prvenstvima. Islanđani su u kasnijem terminu u petak identičnim rezultatom izgubili od Danaca, kao i mi od Nijemaca. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' 00:57
EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' | Video: 24sata/Pixsell/Hrvatski rukometni savez

Na utakmicu se osvrnuo legendarni bivši rukometaš i izbornik Katra Veselin Vujović (65). Spomenuo je da smo na susretu trebali igrati agresivnije i s više žara. 

- Jesu li Nijemci uopće imali neko isključenje? Ja mislim da nisu ili se barem ne sjećam da jesu. To je samo dokaz da hrvatski igrači u napadu nisu bili dovoljno agresivni. Isto kao i s isključenjima, odnosno koliko ih je bilo na hrvatskoj strani. Čini mi se da nije bilo onog osjećaja da sve pršti, da se sve kida. A to je polufinale. Kao da nije bilo energije.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Taktika u kojoj smo igrali sedam na šest za njega je zamorna i 'guši' kreativnost rukometaša.

- Igrati sedam na šest dugo vremena je zamarajuće. Zamarajuće je za momčad i publiku. Ne dopuštaš kreativnost igračima jer znaš da, ako izgubiš loptu ili promašiš, ostaješ s praznim vratima. To psihološki opterećuje. Tu mislim da je Dagur pogriješio, ali lako je sada biti pametan i nakon utakmice tražiti greške.

Nije mu jasno zašto je Mario Šoštarić rano izašao iz igre umjesto Filipa Glavaša kojem jučer nije bio dan.

- Ne znam, posebice što je Šoštarić igrač na kojeg se Hrvatska uvijek oslanja. On živi od tih golova, u nekim je utakmicama bio ključan. A vrlo rano je zamijenjen, dok Glavaš pritom nije donio ništa posebno, dapače, promašio je i onu kontru. No to je stvar trenerskog osjećaja. Mi sa strane svi vidimo koji bi potez možda bio dobar, ali treba sjesti za šahovsku ploču i povući te poteze. Tako to treba gledati.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Katar - Mađarska
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Katar - Mađarska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zaključio je intervju s riječima hvale, ali i kritike na račun Hrvatske.

- Ipak, mislim da je Hrvatska tamo gdje treba biti, a to su borbe za medalju. Napravili su sjajan rezultat i trebaju ostati na toj liniji. Imaju još jednu utakmicu za medalju i priliku da potvrde da su svjetska klasa. No ovo što sam danas vidio, iskreno, uopće mi se nije svidjelo. Šteta, ali tako mislim.

Vujović je u nekoliko navrata bio povezivan s Hrvatskom, ali nikada nije sjeo na našu klupu. U trenerskom poslu je od 1995., a trenirao je reprezentacije Srbije i Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Irana i trenutačno je u Katru od 2025. godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026